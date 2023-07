"Barbie" zdobyła serca polskiej publiczności. Prawie pół miliona widzów w weekend premiery

Film "Barbie" - wyprodukowany przez Warner Bros. Pictures - zdobył serca polskiej publiczności i stał się hitem, zajmując czołowe miejsce na liście Box Office 2023. W weekend otwarcia w Polsce produkcja przyciągnęła rekordową liczbę 493 tysięcy widzów - więcej niż jakikolwiek inny film debiutujący w tym roku. Film, wyreżyserowany przez Gretę Gerwig, miał swoją premierę w miniony piątek na blisko 500 ekranach w prawie 300 kinach w Polsce.

"Barbie" to druga najchętniej oglądana w Polsce premiera po okresie pandemii i jedna z najpopularniejszych premier Warner Bros. w historii. Globalny sukces produkcji, szacowany na 353 miliony dolarów, potwierdza, że kultowa postać Barbie wciąż olśniewa fanów z każdego zakątka świata. Mistrzowska reżyseria Gerwig i zręczne połączenie elementów narracji o współczesności z nutką nostalgii podkreślają ponadczasowy urok najsławniejszej lalki firmy Mattel.

- W miniony weekend "Barbie" osiągnęła ogromny sukces. Bardzo cieszymy się z rekordowej frekwencji i pozytywnych reakcji publiczności. Film uzyskuje również bardzo entuzjastyczne recenzje ze strony krytyków, dlatego jestem przekonana, że będzie z sukcesem gościł na ekranach kin przez całe lato - mówi Kasia Kieli, President and Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN.

"Barbie" w reż. Grety Gerwig "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures "Barbie" w reż. Grety Gerwig | Warner Bros. Pictures

O "Barbie"

Świat Barbie to idealne miejsce, pełne idealnych mieszkańców. Chyba że ktoś przeżywa akurat kryzys egzystencjalny w całej pełni. Albo jest Kenem.

Nominowana do Oscara scenarzystka i reżyserka Greta Gerwig ("Małe kobietki", "Lady Bird") przedstawia "Barbie" z nominowaną do Oscara Margot Robbie ("Gorący temat", "Jestem najlepsza. Ja, Tonya") i Ryanem Goslingiem ("La La Land", "Szkolny chwyt") w rolach Barbie i Kena. W rolach głównych występują także America Ferrera ("Bogowie ulicy", cykl "Jak wytresować smoka"), Kate McKinnon ("Gorący temat", "Yesterday"), Issa Rae ("Fotografia", "Niepewne"), Rhea Perlman ("Spotkajmy się we śnie", "Matylda") i Will Ferrell (cykl "Legenda telewizji", "Ricky Bobby - demon prędkości"). W pozostałych rolach grają Michael Cera ("Scott Pilgrim kontra świat", "Juno"), Ariana Greenblatt ("Avengers: Wojna bez granic", "65"), Ana Cruz Kayne ("Małe kobietki"), Emma Mackey ("Emily", "Sex Education"), Hari Nef ("Assassination Nation", "Transrodzic"), Alexandra Shipp (filmy z serii "X-Men"), Kingsley Ben-Adir ("Pewnej nocy w Miami…", "Peaky Blinders"), Simu Liu ("Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni"), Ncuti Gatwa ("Sex Education"), Scott Evans ("Grace i Frankie"), Jamie Demetriou ("Cruella"), Connor Swindells ("Sex Education", "Emma"), Sharon Rooney ("Dumbo", "Jerk"), Nicola Coughlan ("Bridgertonowie", "Derry Girls"), Ritu Arya ("The Umbrella Academy") i laureatka Oscara Helen Mirren ("Królowa").

Czytaj również: "Barbie" pobiła rekordy. Pierwszy taki weekend w historii kina i fenomen "Barbenheimera"

Gerwig wyreżyserowała "Barbie" na podstawie scenariusza autorstwa swojego i nominowanego do Oscara Noaha Baumbacha ("Historia małżeńska", "Walka żywiołów"). Inspiracją jest postać Barbie firmy Mattel. Producentami filmu są nominowany do Oscara David Heyman ("Pewnego razu… w Hollywood", "Historia małżeńska", "Grawitacja"), Margot Robbie ("Ptaki nocy", "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"), Tom Ackerley ("Obiecująca. Młoda. Kobieta", "Jestem najlepsza. Ja, Tonya") i nominowany do Oscara Robbie Brenner ("Witaj w klubie"), zaś Gerwig, Baumbach, Ynon Kreiz, Richard Dickson, Michael Sharp, Josey McNamara, Courtenay Valenti, Toby Emmerich i Cate Adams pełnią funkcję producentów wykonawczych.

W ekipie Gerwig znaleźli się nominowany do Oscara operator Rodrigo Prieto ("Irlandczyk", "Milczenie", "Tajemnica Brokeback Mountain"), nominowana do Oscara scenografka Sarah Greenwood ("Piękna i bestia", "Anna Karenina"), nagrodzona Oscarem projektantka kostiumów Jacqueline Durran ("Małe kobietki", "Anna Karenina"), montażysta Nick Houy ("Małe kobietki", "Lady Bird"), kierownik do spraw efektów wizualnych Glen Pratt ("Paddington 2", "Piękna i bestia"), kierownik muzyczny George Drakoulias ("Biały szum", "Historia małżeńska") oraz nagrodzeni Oscarem kompozytorzy Mark Ronson i Andrew Wyatt ("Narodziny gwiazdy"), którzy mają też swój wkład w powstanie licznych piosenek ze ścieżki dźwiękowej filmu. Znalazły się na niej jedne z największych współczesnych gwiazd, w tym Lizzo, Dua Lipa, Nicki Minaj & Ice Spice oraz Aqua, Charli XCX, KAROL G feat. Aldo Ranks, Tame Impala, Dominic Fike, HAIM, The Kid LAROI, Khalid, PinkPantheress, GAYLE, Ava Max, FIFTY FIFTY i wielu innych.

Warner Bros. Pictures przedstawia produkcję Heyday Films, LuckyChap Entertainment, NB/GG Pictures i Mattel pod tytułem Barbie. Film jest dystrybuowany na całym świecie przez Warner Bros. Pictures. Na ekrany kin amerykańskich wszedł 21 lipca 2023, a premiera światowa odbyła się 19 lipca 2023.

Warner Bros. Pictures to część Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl