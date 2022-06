41-letni Ryan Gosling pozuje jako Ken na planie "Barbie". Twórcy podali datę premiery

Ryan Gosling zagra Kena w filmie "Barbie", który trafi do kin w lipcu przyszłego roku. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu, a wielu fanów 41-letniego aktora nie kryje zdziwienia, że to akurat jemu powierzono tę rolę. Na ekranie partnerować mu będzie Margot Robbie, która jest też producentką filmu.

41-letni Ryan Gosling jako Ken w filmie "Barbie"

Internauci zwracają też uwagę na metamorfozę, jaką w trakcie swojej kariery przeszedł Gosling. Po rolach w "Fanatyku" i "Śmiertelnej wyliczance" przylgnęła do niego łatka naczelnego "bad boya" Hollywood. Piętnaście lat później zagrał pianistę jazzowego w oscarowym "La La Land". W piątą dekadę życia wkracza pozując do zdjęć jako Ken – z tlenionymi blond włosami, jasną dżinsową kurtką w stylu wczesnych lat 90. i wystającą spod niej opaloną klatką piersiową.

Jak informował portal Deadline, początkowo propozycję wystąpienia na ekranie u boku Barbie odrzucił sam Gosling. Przyczyną odmowy miał być napięty grafik aktora. Twórcy nalegali jednak, by to właśnie on wcielił się w rolę Kena, i w końcu udało im się przekonać go do zmiany planów.