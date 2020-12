"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" dołącza do oferty Playera

Już od piątku 11 grudnia w Playerze będzie można obejrzeć głośny dramat sensacyjny "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". Debiut reżyserski Jana Holoubka oparty jest na prawdziwych wydarzeniach, którymi do dziś żyje cała Polska. Film tej jesieni podbił serca widzów i krytyków filmowych, a teraz prosto z afisza trafił do dystrybucji internetowej. Player jest jedynym legalnym serwisem VOD, który oferuje dostęp do tego tytułu.

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to fabularna opowieść o życiu Tomasza Komendy – młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość?

Tomasz Komenda miał 23 lata, kiedy jego normalne życie zostało brutalnie przerwane. Z dnia na dzień został zatrzymany, wtrącony do więzienia i oskarżony o morderstwo. Kolejne ekspertyzy potwierdziły jego udział w zbrodni, a wszelkie dowody działały na jego niekorzyść. Przez blisko dwie dekady uwięzienia był bity, zastraszany, upokarzany i zdany tylko na siebie. W końcu, po 18 latach odsiadki, na jego drodze pojawili się prokuratorzy i policjant, którzy postanowili odkryć prawdę stojącą za zagadkową sprawą zatrzymanego. "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to poruszająca opowieść o niezłomności ludzkiego ducha, wytrwałości oraz sile, jaka tkwi w rodzinie. Pełna napięcia i mocnych, wyrazistych postaci historia, stworzona według najlepszych zachodnich wzorców. Pokazująca nieznane wątki i rzucająca nowe światło na wydarzenia, które doprowadziły do skazania i uniewinnienia Komendy.

Za kamerą filmu stanął Jan Holoubek – zdobywca Grand Prix festiwalu "Młodzi i Film", autor głośnego i popularnego serialu "Rojst". Wyśmienitą obsadę aktorską współtworzą zdobywcy prestiżowych polskich nagród filmowych, m.in.: Agata Kulesza, Jan Frycz, Andrzej Konopka, Magdalena Różczka i Dariusz Chojnacki. Rolę Tomasza Komendy zagrał niezwykle utalentowany Piotr Trojan, mający na koncie udział w takich produkcjach, jak: "Chce się żyć" czy serial "Pułapka".

Historia Tomasza Komendy była tematem głośnego, wyróżnionego nagrodą MediaTory reportażu TVN Grzegorza Głuszaka. Według badań przeprowadzonych przez Wirtualną Polskę o sprawie niesłusznie osadzonego w więzieniu mężczyzny usłyszało aż 89 procent Polaków i do dziś uchodzi ona za jedną z najbardziej niechlubnych kart w dziejach polskiego sądownictwa.

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" cieszy się uznaniem nie tylko widzów (ponad 700 tys. osób obejrzało go w kinach), ale też środowiska filmowego. Obraz zdobył pięć statuetek na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film, nagrodę specjalną w konkursie debiutów na Festiwalu Filmowym w Tallinnie oraz został uznany za najlepszy debiut reżyserski przez Jury Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCamerimage. Obecnie jest też jednym z pretendentów do tytułu w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a Jan Holoubek został nominowany do Paszportów Polityki.

Film dostępny będzie od piątku 11 grudnia w ofercie transakcyjnej Playera za 25 złotych (dostęp na 48 godzin).

