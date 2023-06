Filip Chajzer: próbowałem pracować, jednocześnie walcząc o zdrowie, ale to nie zadziałało

"Kochani, nasz program powstaje dla Was i wiemy, że zawsze możemy liczyć na Wasze wsparcie. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie Filipa po jego powrocie na antenę. W najbliższych tygodniach, by mógł w pełni odzyskać siły, podczas dyżurów zastąpią go inni prowadzący. Filip, życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia! Czekamy!" - napisano na Instagramie "Dzień Dobry TVN".

Filip Chajzer zapowiada dłużą przerwę od pracy

Chajzer nie mówi, z jakimi problemami się zmaga. Powody przedłużenia zwolnienia wyjaśnił dziennikarzowi Pudelka. "To była moja bardzo trudna decyzja. Nagle przyszedł moment w życiu, w którym orientujesz się, że nie jesteś RoboCopem. Próbowałem pracować, jednocześnie walcząc o zdrowie, ale to nie zadziałało. Zawsze regularnie robiłem serwisy w samochodach (żeby nie stracić gwarancji) i nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby przełożyć to na własne zdrowie. Teraz ceną za to jest remont generalny. Bez gwarancji, że skończy się sukcesem" - powiedział. Dodał, że reakcja szefów w TVN go wzruszyła. "Pełne wsparcie i zrozumienie. Wrócę, kiedy będę na siłach. Każdemu życzę takiego pracodawcy. (...) jeśli ktoś po ludzku będzie chciał trzymać kciuki za moje zdrowie, to będę bardzo wdzięczny za tę energię" - mówił.