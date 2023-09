Filip Bajon na czele jury Konkursu Głównego 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

czytaj dalej

Trzej 19-latkowie i 33-latek trafili do aresztu po tym, jak na komendę policji w Lwówku Śląskim (Dolny Śląsk) zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że został wywieziony w bagażniku do lasu. Tam sprawcy mieli go pobić, zmusić do rozebrania się, a następnie spalić jego ubrania. Potem, jak informuje policja, kazali mu biec we wskazanym przez nich kierunku.