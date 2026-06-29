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Kultura i styl

Rusza sezon wakacyjnych festiwali muzycznych. Sprawdź dziewięć najciekawszych

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Zara Larsson
Open'er Festival 2026 ruszy 1 lipca
Źródło wideo: Open'er Festival
Źródło zdj. gł.: Open'er Festival 2026
The Cure, Gorillaz, Zara Larsson, The Flaming Lips, Timbaland, Lorde czy powracający na scenę Sistars - to tylko niektóre gwiazdy wakacyjnych festiwali muzycznych. W najbliższych dwóch miesiącach nie będzie tygodnia bez festiwalu muzycznego w Polsce. Sprawdzamy te największe i wybieramy to, co najciekawsze.

Polski kalendarz muzyczny w trakcie wakacji wypełnia się po brzegi. Nie ma w zasadzie tygodnia, żeby w jakimś zakątku naszego kraju nie odbywała się większa impreza tego typu. Na festiwalowych scenach w najróżniejszych zakątkach Polski w nadchodzących tygodniach zobaczymy światowe gwiazdy, utalentowanych przedstawicieli muzycznej alternatywy oraz usłyszymy klasykę bez zadęcia, w nowoczesnym wydaniu.

Z gąszcza festiwalowego rozkładu jazdy wybraliśmy dziewięć najciekawiej zapowiadających się wydarzeń.

Open'er Festival

Sezon tradycyjnie otwiera jeden z największych polskich festiwali muzycznych - Open'er. Według oficjalnych danych, przekazanych przez organizatorów, w 2025 roku w ciągu czterech dni teren festiwalu odwiedziło około 140 tysięcy osób.

W ramach 23. edycji wystąpi blisko 70 gwiazd z Polski i zza granicy, a program zapowiada się wyjątkowo ciekawie i różnorodnie. Do Gdyni przyjadą muzyczne legendy oraz najciekawsi przedstawiciele muzyki rozrywkowej młodego pokolenia. Dodatkową atrakcja tegorocznej edycji będzie koncert chopinowski w wykonaniu Yehudy Prokopowicza w towarzystwie Sinfonii Varsovii pod kierownictwem Marty Kluczyńskiej.

  • Gdzie: teren Lotniska Gdynia - Kosakowo
  • Kiedy: 1-4 lipca
  • Największe gwiazdy: The XX, Florence and the Machine, David Byrne, Nick Cave and the Bad Seeds, The Cure, Jennie, Anna Calvi, Tomora, Jade
  • Artyści, na których warto zwrócić szczególną uwagę: Kneecap, Zara Larsson, Renee Rapp, Ethel Cain, PinkPantheress, Sofi Tukker
Zara Larsson
Zara Larsson
Źródło zdjęcia: Open'er Festival 2026

Audioriver Festival

Trudno sobie wyobrazić polskie muzyczne lato bez Audioriver Festival. To jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w naszej części Europy. Dwa lata temu impreza przeniosła się znad brzegu Wisły na Błonia Łódzkie. Zmienił się krajobraz, ale nie atmosfera prawdziwego muzycznego święta.

W tym roku Audioriver Festival obchodzi swoje 20-lecie, a organizatorzy zapowiadają wyjątkowy line up. Dotychczas ogłoszono 55 występów najróżniejszych odsłon muzyki elektronicznej. Jednym z headlinerów jest kultowa grupa The Prodigy. Chociaż zespół gra bez swojego lidera Keitha Flinta, który zmarł w 2019 roku, to ich koncerty są wyjątkowym przeżyciem.

  • Gdzie: Błonia Łódzkie (Łódź)
  • Kiedy: 10-12 lipca
  • Największe gwiazdy: The Prodigy, Disclosure, Marlon Hoffstadt
  • Artyści, na których warto zwrócić szczególną uwagę: I Hate Models, Zhu, Parisi, Apache & the Brass Orchestra, Klangkuenstler czy London Elektricity
The Prodigy headlinerem Audioriver Festival 2026
The Prodigy headlinerem Audioriver Festival 2026
Źródło zdjęcia: Audioriver Festival 2026

Łódź Summer Festival 

Łódź Summer Festival powstał w 2023 roku przy okazji jubileuszu 600-lecia miasta Łodzi. Wówczas w ciągu trzech dni impreza przyciągnęła blisko milion osób. Po trzech latach wydarzenie pozostaje największym bezpłatnym festiwalem miejskim w Polsce. W poprzednich latach do Łodzi przyjechali między innymi Franz Ferdinand, Royksopp, Placebo, Louis Tomlinson.

Podobnie, jak w latach poprzednich, wstęp na tegoroczną edycję jest bezpłatny i nie wymaga żadnej wcześniejszej rejestracji. Dotychczas ogłoszono koncerty ponad 20 gwiazd z Polski i zza granicy.

  • Gdzie: Błonia Łódzkie (Łódź)
  • Kiedy: 24-26 lipca
  • Największe gwiazdy: Sean Paul, Timbaland, Bedoes 2115, Mata, Bastille
  • Artyści, na których warto zwrócić szczególną uwagę: Ania Dąbrowska, Zalia, Pezet, Rudimental, Natalia Imbruglia

Pol'and'Rock Festival

To najstarszy z opisywanych polskich festiwali muzycznych. Powstał w 1995 roku jako Przystanek Woodstock, ale ze względów prawnych w 2018 roku zmieniono nazwę na Pol'and'Rock Festival. W ciągu trzech dekad wydarzenie stało się jednym z największych bezpłatnych festiwali w Europie. Z szacunków organizatora wynika, że w ubiegłym roku w ciągu trzech dni w imprezie wzięło udział łącznie około 750 tysięcy osób.

W swoim założeniu Pol'and'Rock Festival jest formą podziękowania dla wszystkich wolontariuszy i darczyńców, angażujących się w poszczególne edycje Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dotychczas ogłoszono około 30 artystów tegorocznej edycji. Pol'and'Rock Festival to nie tylko muzyka. Co roku ważną częścią programu jest Akademia Sztuk Przepięknych - cykl spotkań z ważnymi przedstawicielami świata kultury, nauki i mediów.

  • Gdzie: teren lotniska Czaplinek-Broczyno (Czaplinek, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie)
  • Kiedy: 30 lipca - 1 sierpnia
  • Największe gwiazdy: Voo Voo, Kosheen, The Lottery Winners, Dropkick Murphys, Nothing More
  • Artyści, na których warto zwrócić szczególną uwagę: Bum Bum Orkestar & Friends, Jucho, L.U.C. i Rebel Babel Orchestra, Daria ze Śląska
pol
Koniec 31. edycji festiwalu Pol'and'Rock (tak było w 2025 roku)
Źródło: TVN24

Break in Classic

Break in Classic zadebiutował na mapie festiwalowej w 2025 roku i stał się hitem artystycznym oraz komercyjnym. Wszystko za sprawą programu autorstwa dyrektorów artystycznych: Aleksandra Dębicza oraz Józefa Jakuba Orlińskiego. Jednoznacznie udowodnili, że muzykę klasyczną można prezentować w niecodzienny, nowoczesny sposób.

Tegoroczna edycja zapowiada się podobnie. Do Otwocka przyjadą międzynarodowe gwiazdy, przekonując, że granica między muzyką klasyczną a rozrywkową jest zupełnie umowna.

  • Gdzie: Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
  • Kiedy: 31 lipca - 2 sierpnia
  • Największe gwiazdy: Lucienne Renaudin Vary & Félicien Brut, Fuse, Théotime Langlois de Swarte & Le Consort
  • Artyści, na których warto zwrócić szczególną uwagę: Lyyra, Vinylstealer, Marcin Zdunik
OGLĄDAJ: Jakub Józef Orliński: przeskoczyłem wszystkie możliwe marzenia
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Off Festival

Swoje 20-lecie obchodzi w tym roku także Off Festival - najciekawszy i najbardziej różnorodny muzycznie festiwal w Polsce. Dzięki temu, że co roku udaje się tam znaleźć miejsce zarówno dla wielkich gwiazd, jak i niszowych artystów, Off Festival pozwala na bogate odkrywanie tego, co w muzyce alternatywnej najciekawsze.

Z dotychczasowych informacji wynika, że w ciągu trzech dni na czterech scenach wystąpi blisko 70 artystów. Ciekawie zapowiada się polska reprezentacja, a w niej między innymi projekt Współgłosy, Dobrawa Czocher, Niechęć, Product May Contain czy Błoto.

  • Gdzie: Dolina Trzech Stawów w Katowicach
  • Kiedy: 7-9 sierpnia
  • Największe gwiazdy: Yung Lean & Bladee, Amyl and the Sniffers, The Flaming Lips, Sunny Day Real Estate, Johnny Marr, Einstruerzende Neubauten
  • Artyści, na których warto zwrócić szczególną uwagę: Oklou, Tercet Imperial, Arthut Verocai & Aukso Orchestra, Współgłosy, Dobrawa Czocher, Current Joys

BitterSweet Festival

BitterSweet Festival powstał w Poznaniu w 2025 roku i od razu wzbudził zachwyt. Wtedy w programie znalazło się ponad 60 artystów, w tym gwiazdy takie jak Nelly Furtado, Melanie C, Natasha Bedingfield, Post Malone, Melanie C w specjalnym secie dj-skim czy dwukrotna zwyciężczyni Eurowizji Loreen.

Można odnieść wrażenie, że organizatorzy znaleźli idealną receptę na miejski festiwal, zapraszając przede wszystkim gwiazdy, które nostalgicznie kojarzą się milenialsom, ale nie tylko. Tym razem w ciągu trzech dni wystąpią tu idole wielu pokoleń: Gorillaz, Lorde, Twenty One Pilots, Faithless czy Robbie Williams.

  • Gdzie: Park Cytadela w Poznaniu
  • Kiedy: 13-15 sierpnia
  • Największe gwiazdy: Gorillaz, Twenty One Pilots, Robbie Williams, Ciara, Lorde
  • Artyści, na których warto zwrócić szczególną uwagę: Jessie J, Rita Ora, Faithless, Parcels, Paul Kalkbrenner, Charlotte Cardin, Major Lazer

Olsztyn Green Festival

To najbardziej "polski" z letnich festiwali muzycznych, bo jego program w całości składa się przedstawicieli polskiej sceny. Największym atutem wydarzenia pozostaje miejsce, w którym odbywa się od lat, czyli plaża nad Jeziorem Ukiel.

Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo. To tu po raz pierwszy od lat zagra reaktywowany zespół Sistars. Kayah natomiast wystąpi z projektem MTV Unplugged. A ponadto blisko 40 innych artystów.

  • Gdzie: Centrum Rekreacyjno-Sportowe "Ukiel" (Plaża Miejska) w OIsztynie
  • Kiedy: 14-16 sierpnia
  • Największe gwiazdy: Sistars, Kayah MTV Unplugged, Sokół, Pezet
  • Artyści, na których warto zwrócić szczególną uwagę: Voo Voo, Artur Rojek, Vito Bambino, Kasia Sienkiewicz

Sunset Square

Początkowo - w 2023 roku - Sunset Square był jednodniowym wydarzeniem. A jego główną gwiazdą był Armin van Buuren. Inauguracyjna edycja festiwalu przyciągnęła na Skwer Kościuszki w Gdyni 12 tysięcy osób. W ubiegłym roku frekwencję za dwa dni festiwalowej zabawy oszacowano 20-25 tysięcy osób.

Chociaż na polskiej mapie pojawia się coraz więcej imprez z muzyką elektroniczną, to Sunset Square ma znaczną przewagę - lokalizację. Całonocna impreza na nadmorskim bulwarze jest niezwykłym doświadczeniem.

  • Gdzie: Skwer Kościuszki w Gdyni
  • Kiedy: 28-29 sierpnia
  • Największe gwiazdy: Boris Brejcha, Elderbrook, Above & Beyond, Cosmic Gate
  • Artyści, na których warto zwrócić szczególną uwagę: Mathame, Eli & Fur, Ferry Corsten

Redagowała Tamara Barriga

Źródło: tvn24.pl
Tagi:
FestiwaleMuzykaWybór Wrony
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
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