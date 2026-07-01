Kultura i styl Filmowe lato coraz bliżej. Sześć festiwali, na które warto się wybrać Tomasz-Marcin Wrona |

Maciek Szczerbowski o planach na pełnometrażową animację Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Maciej Zakrzewski / Animator Festival 2026

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Kino zawsze jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu. Niezależnie od pogody, a ta potrafi być w Polsce kapryśna. Klimatyzowane sale kinowe potrafią dać chwilę wytchnienia w upalne dni. A w czasie deszczu seanse są sprawdzonym lekiem na nudę.

Po co jednak ograniczać się do jednego filmu dziennie, skoro można zrobić sobie maraton z pięcioma tytułami? Nie przesadzam, bo tak bardzo często wygląda codzienność na festiwalach filmowych. A tych na bardzo dobrym poziomie w Polsce nie brakuje. Wręcz przeciwnie. Jest ich całkiem sporo.

Przyglądamy się sześciu, które w tym roku zapowiadają się najciekawiej.

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Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator w Poznaniu

Poznański festiwal Animator - jak w skrócie określany jest Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator w Poznaniu - jest największym i najważniejszym świętem polskiej animacji. Warto przypomnieć, że jest jednym z pięciu polskich festiwali filmowych, które kwalifikują nagrodzone produkcje do wyścigu oscarowego. Poznański Konkurs Międzynarodowy skraca drogę do oscarowej nominacji w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany.

Kluczowymi składowymi programu Animatora są sekcje konkursowe. Poza międzynarodowym konkursem krótkich animacji, są to: Międzynarodowy Konkurs Animowanych Filmów Pełnometrażowych, Międzynarodowy Konkurs Animowanych Seriali oraz Konkurs Polskich Filmów Animowanych.

Co roku do Poznania przyjeżdżają sławy światowego kina animowanego. W tym roku w gronie gości znaleźli się: Maciek Szczerbowski, Marc Silk - jeden z najbardziej znanych brytyjskich aktorów głosowych, któremu popularność przyniósł dubbing takich postaci jak Scooby Doo czy Johnny Bravo oraz Greg Grabianski - współscenarzysta pierwszych dwóch części "Strasznego filmu" oraz między innymi serialowego hitu "Beavis i Butt-Head".

19. edycja festiwalu Animator potrwa od 4 do 12 lipca.

"Dziewczynka, która płakała perłami" reż. Chris Lavis, Maciek Szczerbowski - zwiastun Źródło: National Film Board of Canada

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty we Wrocławiu

W ciągu minionych 25 lat Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty we Wrocławiu stał się najciekawszym przeglądem światowego kina autorskiego w Polsce. W ramach tegorocznej edycji zaplanowano ponad 600 seansów blisko 300 tytułów filmowych. Będą to polskie premiery produkcji nagradzanych między innymi na MFF w Wenecji, Berlinale czy na Festiwalu Filmowym w Cannes.

Pełen program zostanie ogłoszony na początku lipca, ale już teraz wiadomo, że przygotowywane są retrospektywy Łukasza Rondudy, Marie Kreutzer, Ulrike Ottinger oraz Marty Meszeros. Ponadto program Nowych Horyzontów to również kilkadziesiąt spotkań z filmowcami, wydarzeń towarzyszących - w tym muzyka w klubie festiwalowym.

26. MFF Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach 23 lipca-2 sierpnia.

"Serce miłości" reż. Łukasz Ronduda - fragment filmu Źródło: Gutek Film

Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym

Czy da się zorganizować festiwal filmowy w mieście, w którym nie ma kina? Organizatorzy Festiwalu FIlmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym udowadniają od 20 lat, że da się. To tu co roku budowane jest miasteczko festiwalowe, obejmujące dwa namioty kinowe (jedno na 850 miejsc, drugie - na 200 miejsc), powstają również dwa kina plenerowe. Jednak Dwa Brzegi to nie tylko seanse filmowe. To również spektakle, koncerty, wystawy oraz projekty interdyscyplinarne.

Program 20. jubileuszowej edycji ogłoszony zostanie w połowie lipca, natomiast wiemy już, że planowana jest sekcja retrospektywna z filmami Jana Komasy. Organizatorzy ogłosili dotychczas bardzo ogólny program koncertowy. W zamkowej scenerii wystąpią: Wojtek Mazolewski i Marcin Dorociński, Arek Jakubik, Pablopavo i Ludziki, Kirszenbaum, Hańba! oraz Antoni Komasa-Łazarkiewicz i Mary Komasa.

Można również podejrzewać, że - podobnie jak w poprzednich latach - program kazimierskiego festiwalu utrzyma poziom. To, co odróżnia Dwa Brzegi od innych tego typu imprez filmowych, to bardzo niespieszna atmosfera. Festiwal daje świetną możliwość do nadrobienia zaległości oraz zmierzenia się z tym, co w kinie najważniejsze i najciekawsze.

20. Festiwal Sztuki i Filmu Dwa Brzegi odbędzie się w dniach 1-9 sierpnia.

Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu

Jeśli ktoś potrzebuje zmiany w swoim życiu, zawsze może rzucić wszystko i wyjechać, ale nie w Bieszczady, tylko na Roztocze. Dokładnie do Zwierzyńca. Tu po raz 27. odbędzie się Letnia Akademia Filmowa - niekonkursowy festiwal filmowy, którego urok jest nie do podrobienia. W 2000 roku - gdy Akademia startowała, pokazy odbywały się w kinie Skarb. Obecnie filmy wyświetlane są w kilku zaaranżowanych do tego miejscach. Na przykład horrory z sekcji "W Parku Dziś Nie Zaśnie Nikt" przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Tu najnowsze produkcje zderzają się z filmami nieco starszymi, a wszystkie poukładane są w najróżniejsze sekcje tematyczne. W tegorocznym programie będą to między innymi retrospektywy Liv Ullmann oraz Marilyn Monroe, przegląd kina Maorysów, a także Hity Festiwali czy Kino Letnie. Ponadto Akademia to szereg spotkań z filmowcami, warsztaty i koncerty. W tym roku solowo wystąpi WaluśKraskaKryzys. Charakterystycznym elementem tego wydarzenia są prelekcje poprzedzające poszczególne seanse. Bo to jedno z nielicznych miejsce w Polsce, gdzie organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych.

27. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu odbędzie się w dniach 9-16 sierpnia.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Hommage a Kieślowski w Sokołowsku

Fani kameralnych imprez filmowych, ulokowanych poza dużymi ośrodkami miejskimi, bez trudu zachwycą się Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Hommage a Kieślowski w Sokołowsku na Dolnym Śląsku. Wydarzenie poświęcone jest twórczości wybitnego reżysera, jednak programowo wykracza poza jego filmografię. Prezentowane filmy w najróżniejszy sposób nawiązują do artystycznej spuścizny po Kieślowskim.

15. edycja Hommage a Kieślowski odbędzie się pod honorowym patronatem Europejskiej Akademii Filmowej, a jej hasło przewodnie to "Człowiek na granicy". "Chcieliśmy pokazać, że Kieślowski nie należy wyłącznie do historii, lecz pozostaje żywym partnerem współczesnej rozmowy o człowieku" - informują organizatorzy imprezy. W tegorocznym programie znalazły się już między innymi takie dzieła jak "Tatarak" Andrzeja Wajdy czy "Cztery noce z Anną" Jerzego Skolimowskiego. Pojawia się także takie sekcje jak Polsko-Czeskie Dialogi Filmowe (a w niej między innymi "Franz Kafka" Agnieszki Holland), Nowe Kino Polskie oraz Dokumenty Millennium Docs Against Gravity.

MFF Hommage a Kieślowski odbędzie się w Sokołowsku w dniach 27-30 sierpnia.

"Franz Kafka" - zwiastun filmu Agnieszki Holland Źródło: Total Film/Kino Świat

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Filmowe lato tradycyjnie już zamyka Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - jedno z najstarszych i najważniejszych wydarzeń tego typu w kraju. To tu prezentowane są premierowo najnowsze rodzime produkcje fabularne, pokazywane są również najciekawsze debiuty oraz świetne krótkie metraże, które niejednokrotnie zwiastują nowe artystyczne głosy na polskiej scenie.

Co roku największym zainteresowaniem cieszy się najważniejsza część programu FPFF: Konkurs Główny. O Złote Lwy rywalizuje zazwyczaj 16 produkcji. Warto jednak przyglądać się pozostałym dwóm sekcjom konkursowym: Konkursowi Filmów Krótkometrażowych oraz Konkursowi Perspektywy. Tym bardziej że nie wszystkie perełki z tych konkursów trafiają później do szerszej dystrybucji.

Pierwsze szczegóły programu tegorocznej edycji poznamy w połowie lipca.

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 21-26 września.

Rekordowa i jubileuszowa edycja gdyńskiego festiwalu. Relacja Eweliny Witenberg (materiał z września 2025 roku) Źródło: TVN24

Redagowała Tamara Barriga