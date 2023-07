Festiwal Zdobywcy Fryderyków 2023. "To jest ekscytujący moment"

- To jest ekscytujący moment dla mnie, dlatego, że od bardzo dawna nie wydawaliśmy żadnego albumu z Kevem Foxem, a z nim będziemy grać na festiwalu. To jest jeden z pierwszych koncertów, na którym zagramy nowe piosenki. To jest ważny moment, w końcu gramy, idziemy w nowe rzeczy - mówił Andrzej Smolik.