Materiały TVN i TVN24 z nagrodami na Festiwalu Wrażliwym

Ewa Ewart z nagrodą Człowiek Wrażliwy podczas VII edycji Festiwalu Wrażliwego

"Nagradzamy reporterów za rzetelność, dociekliwość, zaangażowanie w dążeniu do prawdy. Za uważność na bohaterów swoich historii i dążenie do zmiany ich losu. Za etykę dziennikarską i warsztat. Wspólnie podnosimy i upowszechniamy te wartości" - piszą organizatorzy ósmej edycji Festiwalu Wrażliwego.

Jak podkreślają, choć poruszane tematy są bardzo trudne, to nominowani "szukają rozwiązań, wskazówek i inspirujących doświadczeń, które mogą nie tylko pokazać dany temat, ale także pomóc w jego rozwiązaniu". Wśród wybranych materiałów znalazły się zaś opowieści, które "dodają nadziei i pokazują świat od tej najlepszej ze stron, w której człowiek nie jest sam ze swoim problemem, może pokonać trudności lub wspierać innych".

Tym razem Festiwal Wrażliwy odbył się pod hasłem "Wybaczenie". Gala finałowa odbyła się w piątek w Muzeum Emigracji w Gdyni. Nagrodami są wyjątkowe statuetki autorstwa Marcina Rząsy. Wyróżnienie otrzymały trzy materiały dziennikarzy TVN i TVN24.

Nagrodzone materiały

Jury zadecydowało o przyznaniu I nagrody w kategorii Reportaż Filmowy Jarosławowi Kostkowskiemu ("Fakty" TVN) za materiał "Wojtek". Tytułowy bohater opowiada o swojej codzienności po zdiagnozowaniu u niego choroby Parkinsona. Był obecny na scenie w momencie przyznania nagrody. Jak przyznał Kostkowski, wyróżniony dokument powstał dzięki przypadkowemu spotkaniu po latach. To wtedy "wykonał najtrudniejszy" telefon do Wojtka i poprosił go o udział w reportażu.

II miejsce w tej kategorii otrzymał reportaż Michała Przedleckiego "Żołnierki Ukrainy" (Superwizjer). Nagrodę w imieniu reportera odebrał dziennikarz Jarosław Kostkowski.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał materiał Aleksandry Rek "Tata pszczelarz" (Uwaga! TVN). Dziennikarka nie mogła być obecna na gali, ale przekazała podziękowania. - Cieszę się, że zwykła historia taty pszczelarza trafiła do państwa serc - powiedziała na przesłanym nagraniu. Reporterka w swoim materiale opowiedziała historię pana Stanisława, pszczelarza samotnie wychowującego 12-letniego syna Igora.

Festiwal Wrażliwy. Nasze nominowane materiały

Wśród tegorocznych nominowanych w kategorii Reportaż Filmowy znalazły się także inne materiały naszych stacji:

Magdalena Zagała - "Chora jestem, nie jadłam nic" (Uwaga! TVN) Agnieszka Madejska i Bartosz Józefiak - "Polskie Alcatraz" (Uwaga! TVN) Edyta Krześniak - "Dzieci na krawędzi" (Uwaga! TVN) Bertold Kittel - "Na ratunek ukraińskim dzieciom" (Superwizjer) Martyna Wojciechowska i Ewa Marcinowska - "Hope" (Max Original, TVN Warner Bros. Discovery)

W kategorii Reportaż Prasowy nominowano Olgę Mildyn za reportaż "Pudełko po butach w rozmiarze 35".

W trakcie wydarzenia odbyły się pokazy festiwalowe, panele dyskusyjne, spotkania autorskie i warsztaty. Festiwal wspiera również działalność charytatywną na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci, hospicjów domowych oraz aplikacji usprawniającej opiekę nad małymi pacjentami - hospiCare. Festiwal Wrażliwy jest organizowany przez gdańską fundację Zostaw Swój Ślad od 2017 roku.

TVN, TVN24, serwis HBO Max i tvn24.pl należą do grupy Warner Bros. Discovery.