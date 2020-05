Festiwal w Wenecji nie skapitulował w obliczu koronawirusa. Wystartuje zgodnie z planem

Tegoroczna, 77. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego na weneckim Lido odbędzie się w zaplanowanym terminie, to jest 2-12 września - potwierdził oficjalnie Luca Zaia, gubernator regionu Wenecja Euganejska. Będzie to pierwsze od kilku miesięcy duże wydarzenie filmowe, które nie zostało odwołane ze względu na pandemię COVID-19.

Cate Blanchett na czele jury, program w lipcu

- Co roku z zainteresowaniem obserwuję wenecką selekcję i co roku wydaje mi się ona zaskakująca i osobna. To jeden z najbardziej nastrojowych festiwali na świecie, święto prowokacyjnego i inspirującego medium, jakim jest kino we wszystkich swoich formach. To zaszczyt i przyjemność być przewodniczącą tegorocznego jury - skomentowała aktorka fakt mianowania jej szefową weneckiego jury. Przed dwoma laty przewodniczyła też jury canneńskiemu, nagradzając m.in. Pawła Pawlikowskiego za reżyserię "Zimnej wojny".