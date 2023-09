Festiwal w Toronto 2023. To tu wskazywani są oscarowi faworyci. Silna polska reprezentacja

Rusza 48. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto - ostatnie z tegorocznych pięciu najważniejszych tego typu wydarzeń na świecie. W tym roku w programie znalazło się pięć polskich produkcji bądź koprodukcji, a dwukrotnie nominowany do Oscara autor zdjęć Łukasz Żal wyróżniony zostanie prestiżową nagrodą Variety Artisan Award. Natomiast debiutująca w roli reżyserki filmu dokumentalnego Kasia Smutniak zaprezentuje "Mur", w którym przygląda się kryzysowi humanitarnemu na granicy polsko-białoruskiej.

48. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto (TIFF) otworzy pełnometrażowa animacja "Chłopiec i czapla" Hayao Miyazakiego, najwybitniejszego japońskiego reżysera filmów animowanych. Miyazaki w 2003 roku otrzymał Oscara za pełnometrażowy film animowany "Spirited Away: W krainie bogów", w 2015 roku zaś został laureatem honorowego Oscara. Czwartkowa inauguracja festiwalu połączona z pokazem filmu, będzie jednocześnie północnoamerykańską premierą "Chłopca i czapli".

Rusza 48. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto Mert Alper Dervis/Anadolu Agency/Abaca/EastNews

Kanadyjski festiwal standardowo zamyka kalendarz tak zwanej Wielkiej Piątki - najbardziej prestiżowych i wpływowych festiwali filmowych świata. Poza TIFF, tę piątkę tworzą: Sundance, Berlinale, Festiwal Filmowy w Cannes i MFF w Wenecji. Jednocześnie, od lat pełni rolę papierka lakmusowego przed rozpoczynającym się sezonem nagród filmowych - w tym Oscarów.

Natomiast formuła toronckiej imprezy sprawia, że jest festiwalem wyjątkowym. W przeciwieństwie do pozostałych, nie ma tu ścisłego podziału na typowe sekcje konkursowe, a najważniejsze nagrody przyznaje festiwalowa publiczność - People’s Choice Award. Od 2009 roku przyznawane są osobno filmom fabularnym, filmom dokumentalnym oraz tytułom z sekcji Midnight Madness. Dotychczas żaden film polskiego reżysera/reżyserki nie otrzymał People’s Choice Award MFF w Toronto.

W 2015 roku stworzono sekcję konkursową Platform Prize. Obecny CEO festiwalu Cameron Bailey zwrócił uwagę wówczas, że sekcja Platform i sama nagroda zostały wprowadzone do programu, żeby docenić te filmy, które znalazły się w programach innych tego typu wydarzeń na świecie, a które nie zostały docenione w należyty sposób. Zaznaczył, że do tej sekcji wybierane są filmy autorsko innowacyjne i przełomowe, na podobnych zasadach, na jakich wybierane są tytuły do sekcji Director’s Fortnight czy Un Certain Regard Festiwalu Filmowego w Cannes. Są to filmy z całego świata, które nie znalazły północnoamerykańskiego dystrybutora. Ponadto, w ramach MFF w Toronto osobne składy jurorskie przyznają nagrody filmom kanadyjskim. Jest również międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych.

Łącznie w programie TIFF jest czternaście sekcji. Najważniejsze z nich to:

Centrepiece - filmy fabularne cenionych światowych twórców i twórczyń,

Discovery - pierwsze lub drugie filmy fabularne danego reżysera/reżyserki,

Gala Presentations oraz Special Presentations - obie sekcje obejmują północnoamerykańskie, kanadyjskie lub światowe premiery wybitnych twórców bądź filmów z gwiazdorską obsadą.

TIFF 2023. Polskie produkcje w oficjalnej selekcji

W sekcji Special Presentations znalazły się dwie polskie koprodukcje. Światową premierę będzie mieć najnowszy film twórców "Twojego Vincenta" DK Welchman (znana jako Dorota Kobiela) i Hugh Welchmana: "Chłopi" na podstawie powieści Władysława Reymonta. Podobnie, jak w przypadku "Twojego Vincenta", "Chłopi" są pełnometrażowym filmem animowanym, zrealizowanym techniką malarską. Tym razem jednak film utrzymany jest w estetyce polskich malarzy przełomu XIX i XX wieku. "Ożywione" zostały między innymi obrazy Józefa Chełmońskiego, Ferdynanda Ruszczyca i Leona Wyczółkowskiego.

Kadr z filmu "Chłopi" NEXT FILM

W tej sekcji TIFF swoją kanadyjską premierę będzie mieć również "Strefa interesów" Jonathana Glazera. Amerykańsko-brytyjsko-polska produkcja doceniona została już między innymi w trakcie Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie nagrodzona została Nagrodą Jury Konkursu Głównego oraz Nagrodą Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI. "Strefa interesów" jest luźną ekranizacją powieści Martina Amisa o tym samym tytule. To pierwszy pełnometrażowy film fabularny Glazera od 10 lat, czyli od słynnego "Pod skórą" ze Scarlett Johansson w roli głównej. "Strefa interesów" to wstrząsająca opowieść o domowej idylli w cieniu krematoriów, czyli życiu rodzinnym komendanta Auschwitz, Rudolfa Hössa i jego żony Hedwig. W rolach głównych wystąpili Sandrę Hüller i Christiana Friedela.

Film jest koprodukcją amerykańsko-brytyjsko-polską, a w gronie producentów znaleźli się między innymi Ewa Puszczyńska, Bartek Rainski i Magdalena Malisz. Autorem zdjęć jest dwukrotnie nominowany do Oscara Łukasz Żal. Za kostiumy odpowiadała Małgorzata Karpiuk, a za scenografię - Joanna Kuś i Katarzyna Sikora.

Autor zdjęć Łukasz Żal w tym roku uhonorowany zostanie nagrodą Variety Artisan Award, która przyznawana jest za wybitne dokonania we współczesnej kinematografii.

"Strefa interesów" reż. Jonathan Glazer ©Courtesy of A24/Mica Levi/Festival de Cannes

W sekcji Centrepiece również pojawiły się dwie polskie koprodukcje: "Zielona granica" Agnieszki Holland oraz "Przysięga Ireny" w reżyserii Kanadyjki Louise Archambault. "Zielona granica" jest 20. filmem fabularnym wyreżyserowanym przez Holland. Swoją światową premierę tytuł miał w miniony wtorek w ramach Konkursu Głównego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.

Kadr z filmu "Zielona granica" Agata Kubis/Kino Świat

"Przysięga Ireny", czyli najnowszy film cenionej filmowczyni Archambault, opowiada o losach Ireny Gut-Opdyke, polskiej pielęgniarki, która w czasie II wojny światowej ratowała polskich Żydów przed Zagładą. Gut na początku lat 40. XX wieku została skierowana do pracy jako pomoc kuchenna w niemieckim hotelu garnizonowym w Radomiu, nadzorowanym przez majora Wehrmachtu Eduarda Ruegemera. Gdy Ruegemer został przeniesiony do Tarnopola, zabrał ze sobą Gut i jej siostrę - Janinę. W Tarnopolu siostry miały prowadzić przyfabryczny hotel i kantynę. Nazistowski oficer w pewnym momencie wprowadził się do własnej willi, a Gut została zatrudniona jako osobista służba domowa. To właśnie w willi Ruegemera Polka ukrywała Żydów, uratowanych z tarnopolskiego getta.

"Przysięga Ireny" jest adaptacją broadwayowskiej sztuki Dana Gordona (współscenarzysty takich filmów jak: "Wyatt Earp", "Pasażer 57", "Morderstwo pierwszego stopnia" czy "Huragan"). W filmie zagrali: Sophie Nelisse, Dougray Scott, Andrzej Seweryn, Eliza Rycembel, Maciej Nawrocki, Aleksandar Milicevic, Tomasz Tyndyk oraz Nela Maciejewska.

W sekcji TIFF Docs pojawił się głośny film dokumentalny Macieja Hameli "Skąd dokąd", będący zapisem podróży grupy Ukraińców, zmuszonych końcem lutego 2022 roku atakiem Rosji do porzucenia dotychczasowego życia. Grupa ta wsiada do vana, którego kierowcą jest sam Hamela. Razem przemierzają tysiące kilometrów w nieznaną przyszłość.

"Skąd dokąd" - dokument Polaka o pomocy Ukraińcom na festiwalu w Cannes. "Na początku byłem wolontariuszem" Ewelina Witenberg/Fakty po Południu TVN24

Reżyserski debiut Kasi Smutniak

Również w sekcji TIFF Docs, swoją światową premierę będzie mieć pełnometrażowy film dokumentalny "Mur" w reżyserii Kasi Smutniak. Pochodząca z Polski aktorka, która robi godną podziwu karierę we Włoszech, debiutuje w roli reżyserki oraz współscenarzystki filmu dokumentalnego.

"Na potrzeby swojego debiutanckiego filmu, aktorka i również filmowczyni Kasia Smutniak, udała się do zakazanej strefy w Polsce, aby zwrócić uwagę na politykę graniczną swojej ojczyzny oraz kryzysu uchodźczego w Unii Europejskiej" - czytamy w opisie, umieszczonym na stronie toronckiego festiwalu.

"Utrzymany w konwencji thrillera film Smutniak pokazuje, że niektóre mury są niewidzialne, nie do pokonania i tworzone po to, by arbitralnie dzielić ludzi na tych, którzy zasługują na współczucie, i tych, którzy nie. (...) Odważne śledztwo Smutniak jest wstrząsającą, a zarazem czytelną refleksją na temat hipokryzji Europy" - oceniono w opisie.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto potrwa do 17 września.

Źródło: tvn24.pl