Festiwal w Gdyni. Kto zdobędzie Złote Lwy?

Filmowcy lubią PRL

Zaskakująco dużo filmów to powrót młodych twórców do PRL-u, do czasów, których oni sami pamiętać nie mogą. Poczynając od filmów Matuszyńskiego i Domalewskiego, poprzez inny zupełnie, bo osadzony w komediowej konwencji obraz Kingi Dębskiej "Zupa nic", wszystkie rozgrywają się w latach 80. XX wieku.

I wreszcie przejmujący, na poły autobiograficzny obraz Konrada Aksinowicza "Powrót do Legolandu" również osadzony na przełomie tych dwóch dekad. To jeden z najmocniejszych obrazów alkoholizmu i upadku we współczesnym polskim kinie, z wybitną kreacją Macieja Stuhra, odmienną od wszystkiego, co nam do tej pory pokazał.