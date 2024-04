Antywojenna rapsodia

Akcja filmu rozgrywa się w małej miejscowości niedaleko Nagasaki, gdzie ostatnie lata życia spędza babcia Kane. Kobieta straciła ukochanego męża i znaczną część rodziny w wyniku zrzucenia na miasto bomby atomowej 9 sierpnia 1945 roku. W przededniu 45. rocznicy tragicznych wydarzeń, latem 1990 roku, do Kane przyjeżdża na wakacje czworo jej nastoletnich wnucząt. Okazuje się, że młodsze pokolenie nie przejmuje się dramatycznymi wydarzeniami sprzed lat, i niewiele ich one obchodzą. W miarę rozwoju akcji wnuki uczą się od babci tragicznej historii Japonii i własnej rodziny.

Podczas wizyty wnuków u Kane, jej dzieci odwiedzają leżącego na łożu śmierci bogatego Amerykanina z Hawajów, który wyemigrował z Japonii przed wojną i twierdzi, że starszym bratem Kane. Chce się z nią spotkać przed śmiercią. Ona sama nie pamięta już imion własnego licznego rodzeństwa i nie jest pewna pokrewieństwa. Nie przeszkadza to jej dzieciom, skuszonym korzyściami posiadania bogatego krewnego u kresu życia. Kane pisze do brata, że​ trudno jej zdecydować się na wyjazd do USA, bo przecież Amerykanie zrzucili bombę na jej miasto, zabijając m.in jej męża.

Rhapsody in August by Akira Kurosawa (1991) / Graphic creation © Hartland Villa

Tegoroczny plakat festiwalu w Cannes nawiązuje do filmu Kurosawy Rhapsody in August by Akira Kurosawa (1991) / Graphic creation © Hartland Villa

20 filmów w 10 dni

Do najbardziej oczekiwanych produkcji należą: "Megalopolis" Francisa Forda Coppoli, "Kinds of Kindness" ("Rodzaje życzliwości") Yorgosa Lanthimosa, "Parthenope" w reżyserii Paolo Sorrentino, "Limonov: The Ballad" Kiriłła Sieriebriennikowa, "Oh, Canada" Paula Schradera, a wreszcie "The Shrouds" Davida Cronenberga.