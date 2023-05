"Awantura" z udziałem Toma Hanksa. Żona aktora wyjaśnia, co się wydarzyło w Cannes

Rita Wilson, amerykańska aktorka i piosenkarka, a prywatnie żona Toma Hanksa, skomentowała zdjęcie, na którym razem z mężem rzekomo awanturują się z mężczyzną na czerwonym dywanie. Przedstawiając prawdziwy przebieg wydarzeń podczas festiwalu w Cannes, skomentowała: "Ale to nie sprzedaje historii!".

Tom Hanks i jego żona Rita Wilson we wtorek pojawili się na czerwonym dywanie 76. Festiwalu Filmowego w Cannes wraz z obsadą i twórcami "Asteroid City" Wesa Andersona - filmu, który miał swoją premierę tego samego dnia. Media społecznościowe w krótkim czasie obiegło zdjęcie przedstawiające rzekomą awanturę z udziałem Hanksa i Rity Wilson. Na twarzy aktora widać wyraźny grymas, oboje żywo gestykulują, wygląda to na kłótnię ze stojącym obok mężczyzną. Tak też zostało to przedstawione w wielu mediach, a zdjęcie obiegło internet.

Rita Wilson i Tom Hanks na festiwalu w Cannes ANTONIN THUILLIER/AFP/East News

Co powiedział Tom Hanks

W poście na Instagramie Rita Wilson zaprzeczyła jednak pogłoskom o "awanturze". "Ludzie krzyczą. Co powiedziałeś? Gdzie mamy iść?" - to właśnie mieli mówić do mężczyzny, gdy fotograf zrobił im słynne już zdjęcie. W Instagram Stories dodała: "Ale to nie sprzedaje historii! Niezła próba. Świetnie się bawiliśmy". Wpis aktorki odbił się szerokim echem nie tylko w mediach społecznościowych. Informację o dementi żony Hanksa opublikowały portale CNN, magazynu "People", Today i Sky News.

"Pan Miły przestał być miły"

To nie pierwszy raz, kiedy zachowanie Hanksa, nieprzystające do wizerunku "ulubionego miłego gościa Ameryki" wywołuje falę komentarzy. Ale w czerwcu 2022 roku gwiazdor naprawdę się zdenerwował. Wtedy upomniał natrętnych fanów, przez których jego żona nieomal upadła, wychodząc z restauracji. Nagranie z tego zdarzenia stało się viralem. "Wyobraź sobie, że jesteś osobą, która doprowadza do wściekłości TOMA HANKSA!" - napisał jeden z internautów. "Wiesz, jak bardzo musisz namieszać, żeby Tom Hanks cię sklął?" - napisał inny. "Pan Miły przestał być miły" - żartował wtedy "Los Angeles Times".

Tom Hanks - "ulubiony miły gość Ameryki"

Tom Hanks uchodzi za jednego z najmilszych hollywoodzkich aktorów. Aktor, określany niekiedy mianem "pana Miłego", w 2016 roku znalazł się na szczycie rankingu ulubionych gwiazd filmowych w USA, stworzonego przez Harris Poll. Na początku maja dwukrotny zdobywca Oscara udzielił wywiadu BBC, w którym odniósł się do swojego wizerunku, mówiąc o postaci ze swojej książki ("The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece"), "zarozumiałym aktorze płci męskiej", który "zakłóca pracę na planie". - Nie każdy jest w najlepszej formie każdego dnia na planie filmowym - ocenił. - Miewałem trudne dni, kiedy starałem się być profesjonalistą, gdy moje życie rozpadało się na więcej niż jeden sposób - dodał.

Rita Wilson i Tom Hanks PAP/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Autor:wac//az

Źródło: instagram.com/ritawilson, CNN, BBC, tvn24.pl