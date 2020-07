Festiwal filmowy w Gdyni w tym roku jednak się odbędzie. W innym terminie, w innej formule

Wbrew wcześniejszym oświadczeniom o przeniesieniu 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni na rok przyszły impreza w tym roku dojdzie do skutku. Organizatorzy zapowiedzieli, że wydarzenie odbędzie się w dniach 9-14 listopada w wersji hybrydowej. Co to oznacza?