Wystartował festiwal filmowy w Gdyni. Tym razem bez publiczności

Nie tak wyobrażaliśmy sobie coroczne święto polskiego kina, organizowane od wielu lat w Gdyni, ale trwająca wciąż pandemia pokrzyżowała plany organizatorom. Dyrektor festiwalu Leszek Kopeć przyznaje, że niemal do samego końca organizatorzy walczyli o choćby hybrydową formułę wydarzenia (po części stacjonarną, częściowo online). Ponowne zamknięcie kin przekreśliło jednak szanse na to, że przynajmniej część widzów na żywo obejrzy najciekawsze produkcje rodzimej kinematografii.

Ostatecznie dostęp do projekcji w wirtualnych salach kinowych na platformie VOD mają wyłącznie akredytowani dziennikarze oraz przedstawiciele branży filmowej. Niestety, nawet oni nie będą mieli szansy zobaczyć wszystkich filmów startujących w konkursie. Sprawiły to obostrzenia licencyjne, jakie narzucili niektórzy dystrybutorzy, nie godząc się na udostępnianie online filmów.

Finalnie mamy więc festiwal w okrojonej formie, trwający krócej niż zazwyczaj (zamiast sześciu, pięć dni), pozbawiony uroczystej gali zamknięcia i czerwonego dywanu, któremu zwykle towarzyszą tłumy publiczności. Widzowie będą mogli za to śledzić transmitowane w sieci spotkania z filmowcami, konferencje prasowe i inne wydarzenia towarzyszące festiwalowi.

Mocna konkursowa czternastka

Gdy mowa o 14 tytułach walczących o Złote i Srebrne Lwy w konkursie głównym, niedoszłą publiczność pocieszy może fakt, iż tylko osiem z nich to obrazy premierowe - aż 6 filmów to produkcje znane, które miały już kinowe premiery. Wśród nich jest m.in. wyprodukowane przez TVN Discovery "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" w reżyserii Jana Holoubka, które w kinach zobaczyło ponad 700 tysięcy widzów. Film uchodzi za faworyta w kategorii debiutów, a kreacja aktorska Piotra Trojana w roli Tomasza Komendy z pewnością będzie się liczyć w walce o trofea za główną rolę męską.

Do grona faworytów zalicza się tegoroczny polski kandydat do Oscara, którym jest obraz Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta "Śniegu już nigdy nie będzie". Zwykle najpierw, we wrześniu mamy festiwal, a potem wybieramy oscarowego kandydata, którym najczęściej jest zwycięzca z Gdyni. Pandemia i w tym wypadku weszła filmowcom w paradę. Pokazywany w weneckim konkursie obraz Szumowskiej, będący swoistym dialogiem reżyserki z mistrzami filmowej metafizyki (choćby z Tarkowskim), bez wątpienia bez nagrody z Gdyni nie wyjedzie.