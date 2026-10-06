Kultura i styl Znani dziennikarze i podcasterzy w Warszawie. Festiwal BlastCast! rusza w piątek Oprac. Ewa Żebrowska |

"News Michalskiego" na BlastCast! Podcast Festival

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Polacy pokochali podcasty, a już pod koniec tego tygodnia będzie okazja do spotkania na żywo z ich ulubionymi twórcami. 9 i 10 października w Kinogramie na terenie warszawskiej Fabryki Norblina odbędzie się BlastCast!

Festiwal raz pierwszy zgromadzi w jednym miejscu twórców najpopularniejszych podcastów, dziennikarzy, ekspertów i tysiące słuchaczy, tworząc największe wydarzenie poświęcone podcastom i kulturze audio.

Wśród ponad 50 twórców pojawią się autorzy najchętniej słuchanych programów, m.in. Marcin Myszka ("Kryminatorium"), Marta Niedźwiecka ("O Zmierzchu"), profesor Antoni Dudek ("Dudek o historii"), Paulina Górska ("Lepszy klimat"), Małgorzata Ohme ("Gosia Ohme podcast"), Justyna Mazur-Kudelska ("Piąte: nie zabijaj"), Bartosz Węglarczyk i Tomasz Sekielski ("Naczelni"), a także Andrzej Stankiewicz, Dominika Długosz, Kamil Dziubka i Jacek Gądek ("Stan Wyjątkowy") oraz wielu innych.

Dziennikarze TVN24 wśród twórców

Będzie to też okazja do spotkania z dziennikarzami TVN24, których podcasty pokochali słuchacze. W wydarzeniu wezmą udział Patryk Michalski, autor "Newsa Michalskiego", Arleta Zalewska i Konrad Piasecki dobrze znani z "Podcastu politycznego" oraz Piotr Jacoń, autor programu "Piotr Jacoń. Bez polityki". Michalski i Jacoń poprowadzą swoje programy na żywo z udziałem gości.

Festiwal BlastCast! 9 i 10 października

Przez dwa dni uczestnicy będą mogli oglądać nagrania podcastów na żywo, brać udział w debatach, spotkaniach z twórcami, warsztatach oraz wydarzeniach networkingowych. Festiwal poprowadzą Dorota Wellman z TVN, Bartosz Węglarczyk i Janusz Schwertner z Onetu oraz Łukasz Kadziewicz z "Przeglądu Sportowego".

Nie tylko dla fanów podcastów

BlastCast! to wydarzenie skierowane zarówno do słuchaczy, którzy chcą spotkać swoich ulubionych twórców, jak i do osób zawodowo związanych z mediami, marketingiem i rynkiem audio. Festiwal będzie nie tylko świętem podcastów, ale również miejscem rozmowy o przyszłości jednego z najszybciej rozwijających się segmentów współczesnych mediów. Organizatorem Blastcast! jest Ringier Axel Springer Polska, a TVN24+ jednym z jego partnerów medialnych.

Podcasty stały się ważnym formatem w medialnym krajobrazie. Według danych Grupy Eurozet i agencji YOTTA co miesiąc słucha ich 11,4 mln Polaków, z czego 8,8 mln sięga po nie przynajmniej raz w tygodniu.

Bilety oraz szczegółowy program wydarzenia dostępne są na stronie organizatora. Więcej informacji uzyskać można w mediach społecznościowych: na Facebooku, Instagramie i LinkedIn.