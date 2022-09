Sigourney Weaver w rozmowie z reporterką TVN24 o filmie "Master Gardener"

Jednym z tematów rozmowy była kwestia imienia, którego używa hollywoodzka aktorka. Jej prawdziwe imię to Susan Alexandra, jednak gdy jako nastolatka przeczytała powieść "Wielki Gatsby", zdecydowała, że chce, aby bliscy zwracali się do niej Sigourney - tak jak na imię ma jedna z bohaterek książki.

- Myślałam, że używam tego imienia na jaki czas, dopóki nie znajdę jakiegoś innego imienia na literę S. Nie mogłam podjąć decyzji, miałam wtedy 13-14 lat, ale to jakoś do mnie przylgnęło. Każdy woła do mnie Sig czy Sigi - tak mnie nazywają. Nie różni się to specjalne od Suzy. Nie jesteśmy w stanie uciec od naszego losu - mówiła aktorka.