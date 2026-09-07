Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Festiwal filmowy w Wenecji. "Możliwa miłość" z entuzjastycznym przyjęciem

|
"Możliwa miłość" reż. Lee Chang Dong
"Możliwa miłość" reż. Lee Chang Dong - zwiastun
Źródło wideo: La Biennale di Venezia 2026
Źródło zdj. gł.: La Biennale di Venezia 2026
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Film "Możliwa miłość" Lee Changa Donga, który walczy o weneckiego Złotego Lwa, wzbudził falę zachwytów. Najnowsze dzieło południowokoreańskiego mistrza jest częścią projektu, wymyślonego przez Macieja Musiała, który chce stworzyć międzynarodową, współczesną reinterpretację "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego.

Informacja o tym, że Maciej Musiał zakupił prawa do "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego, wzbudziła ogromne zainteresowanie. Aktor i producent podjął się arcyambitnego pomysłu, żeby z dziesiątką wybitnych filmowców stworzyć dziesięć filmów fabularnych, które na różny sposób będą reinterpretować dzieło Kieślowskiego.

Pierwszą odsłoną tego projektu był film "Historie równoległe" w reżyserii Ashgara Farhadiego, który światową premierę miał w ramach Konkursu Głównego Festiwalu Filmowego w Cannes. Natomiast w Konkursie Głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji szansę na Złotego Lwa ma "Możliwa miłość" w reżyserii Lee Chang Donga.

Powrót południowokoreańskiego mistrza

To pierwsza od ośmiu lat pełnometrażowa fabuła w dorobku jednego z najwybitniejszych przedstawicieli kina południowokoreańskiego. Lee w poprzednich dekadach zachwycał takimi tytułami jak: "Oaza" (Srebrny Lew - Najlepsza reżyseria i Nagroda FIPRESCI - MFF w Wenecji 2003), "Sekretne światło" (Nagroda dla najlepszej aktorki - Cannes 2007), "Poezja" (Nagroda za najlepszy scenariusz - Cannes 2010) czy "Płomienie” (Nagroda FIPRESCI - Cannes 2018).

"Możliwa miłość" portretuje dwa małżeństwa, które życie diametralnie się różni. Gdy los sprawia, że się spotykają, codzienność każdego z nich zaczyna się rozsypywać. Lee "wnosi do 'Możliwej miłości' charakterystyczny niuans, uchwytując zmieniające się emocje, konflikty oraz przeciwstawne perspektywy, które kształtują relacje między bohaterami" - czytamy w opisie filmu.

W obsadzie "Możliwej miłości" znalazły się gwiazdy koreańskiego filmu: Cho Yeo Jeong (znana między innymi z roli w "Parasite" Bonga Joon Ho), Zo In Sung ("Ucieczka z Mogadiszu"), Jeon Do Yeon (nagrodzona za rolę w "Sekretnym świetle" Lee Chang Donga) oraz Sul Kyung Gu (gwiazda między innymi "Człowieka bez pamięci" Won Shin Yeona).

- "Możliwa miłość" może być opisana bardzo różnie, zależnie od tego, kogo o nią [miłość - red.] zapytasz i jak ją widzisz. Chcę powiedzieć, że to film o miłości. Nie tylko tej romantycznej, ale o miłości, jaka może się pojawić i jaką trzeba w życiu doświadczyć" - wyjaśnił Lee, cytowany w materiałach prasowych.

OGLĄDAJ: Musiał o Hollywood i poszukiwaniu siebie. "Wiedziałem, że będę chciał działać w ten sposób"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Z dedykacją dla 10. części "Dekalogu"

W przeciwieństwie do "Historii równoległych" Farhadiego jest niezależnym, oryginalnym filmem, który nie był inspirowany twórczością Kieślowskiego. Mimo to, został zaproszony do projektu nowej interpretacji "Dekalogu".

W filmie pojawia się dedykacja: "pamięci 'Dekalogu 10' Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza".

- Kiedy toczyły się już prace nad "Możliwą miłością", ruszył projekt stworzenia cyklu filmowego, inspirowanego "Dekalogiem" Kieślowskiego. Jego twórcy się do mnie zwrócili, żeby wziąć w nim udział z filmem. Jako wieloletni miłośnik Kieślowskiego, pomysł mnie bardzo zaciekawił. Spośród 10 przykazań, przyciągnęło mnie to, dotyczące ludzkich żądz i wewnętrznego ja: "Ani żadnej rzeczy, która jego jest". Temat przeplatał się filmowo z historią o masowych zwolnieniach pracowników, którą od dawna chciałem opowiedzieć. Ostatecznie "Możliwa miłość" opowiada zupełnie inną historię niż "Dekalog 10", nie jest ani remake'iem, ani nie jest inspirowany "Dekalogiem" - wyjaśnił Lee w rozmowie, cytowanej w materiałach prasowych.

"Możliwa miłość" reż. Lee Chang Dong
"Możliwa miłość" reż. Lee Chang Dong
Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026

"Sensacja", "pięknie dojrzały". Entuzjastyczne reakcje na film

Patrick Brzeski na łamach "The Hollywood Reporter" już w tytule swojego tekstu stwierdził, że "Możliwa miłość" objawiła się jako "sensacja" weneckiego festiwalu.

Pete Hammond w recenzji opublikowanej na łamach portalu Deadline nazwał film "potężną opowieścią o klasie i pożądaniu". Stwierdził również, że nawet ci, którzy nie znają wcześniejszego dorobku południowokoreańskiego mistrza, bez problemu znajdą w tym filmie "wiele powodów do podziwu".

Andreas Wiseman w "Deadline" zwrócił natomiast uwagę, że "Możliwa miłość" wydaje się być filmem, który wzbudził najbardziej jednogłośny zachwyt podczas tegorocznej edycji festiwalu w Wenecji.

Jessica Kiang ("Variety") oceniła, że "koreański mistrz Lee Chang Dong wraca z pięknie dojrzałym, a zarazem olbrzymim dramatem o związkach". Kiang zwraca uwagę, że dziesiąte przykazanie w Biblii jest surowym zakazem, a w "Dekalogu 10" stało się "pociesznie komiczną przestrogą". "W 'Możliwej miłości' mogłoby być niemal deklaracją nagrody. Jeśli postępujesz bez hipokryzji i okrucieństwa, narazisz się na zdradę i wyzysk, ale możesz zyskać dar niepożądania, świadomość, że nie musisz zazdrościć ani aspirować do tego, żeby dać się złapać w pułapki cudzego życia" - pisze Kiang.

Film "pokazuje nam świat, w którym ludzie czują się zagubieni po stracie źródła utrzymania, w którym jednostki starają się nawiązywać relacje pomimo różnych klasowych i innych temperamentów, w którym ostatecznie czułość jest silniejsza od arogancji" - czytamy w recenzji Stephanie Zacharek (magazyn "Time").

83. Międzynarodowy Festiwal FIlmowy w Wenecji potrwa do soboty 12 września.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
Kaczyński
"Nie kryją tego w nieoficjalnych rozmowach". Jak zareagował PiS na wypowiedź premiera?
W kuluarach
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24+ Originals
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
Udostępnij:
Tagi:
FilmKinoKorea PołudniowaWenecjaFestiwale
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Marian Banaś
Marian Banaś odpada. Podpisy kandydatów Konfederacji i Lewicy weryfikowane
WYBORY W KRAKOWIE
GettyImages-2293243940
Od 5:0 do 5:7. Co się stało z Igą Świątek
RELACJA
Wypadek policyjnego black hawka
Pilot policyjnego Black Hawka chce się poddać karze
WARSZAWA
Burza, piorun, dzień
Burze i ulewy wrócą. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Paliwo, stacja benzynowa
"Dalej na pewno będzie drożej". Ceny paliw przebijają psychologiczną barierę
BIZNES
07 1800 tj cl-0048
Berek o decyzji prezydenta. "Takich scenariuszy nie rozważam"
Polska
Potrącenie rowerzysty w Ciechanowie
Rowerzysta zginął po zderzeniu z autem
WARSZAWA
Wypadek z udziałem motocyklisty na trasie S8
Motocyklista pod autem, duży korek na S8
WARSZAWA
Uwięzieni przez wulkan
Wciąż nie mogą odlecieć. "Pali mnie w gardle i swędzą mnie oczy"
METEO
Książę Harry i księżna Meghan
Król o roli Harry'ego i Meghan na Wyspach. Media cytują list
Świat
Akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi za zabójstwo znajomego bezdomnego
Ksiądz oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Termin procesu
WARSZAWA
Zbigniew Bogucki
Spotkanie przy "urodzinowej kawie"? Bogucki tłumaczy
Polska
Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
Pożegnali "jednego z założycieli III RP". Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
WARSZAWA
Szpital Pomnik Chrztu w Gnieźnie
Dyrektor do spraw lecznictwa odwołany i zawieszony
Poznań
Volker Tuerk
Egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości. Ostrzeżenie z ONZ
BIZNES
imageTitle
Wtorek dniem prawdy dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego
EUROSPORT
Potrącił kobietę na parkingu
Potrącił kobietę i odjechał, nie trafi do aresztu. Prokuratura wyjaśnia dlaczego
Klaudia Kamieniarz
Donald Trump w Morristown, New Jersey. 4 września 2026
Media komentują odcień włosów prezydenta USA
Świat
Wieczór wyborczy AfD
Kościoły i organizacje społeczne ostrzegają po wygranej AfD
Świat
shutterstock_2372755463
Rosjanie odpowiadają na decyzję Berlina
Świat
"Bardzo wymowny" na finale kampanii AfD? Co wiadomo o nagraniu
"Oto prawdziwa twarz AfD". Ten gest pokazano na finale kampanii w Niemczech
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Tutaj siatkówka to coś więcej niż sport. Turcja oszalała po obronie złota
EUROSPORT
Upał w Rzymie, Włochy
Za nimi najgorętsze lato w historii pomiarów
METEO
Zaatakował maczetą sąsiadów (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował maczetą, kobieta nieomal stracił dłoń. Sprawa nieuchwytny
WARSZAWA
Farma wiatrowa w Kamieńsku
Sobotni rekord. 70 procent energii pochodziło z wiatru i słońca
BIZNES
Pożar złomowiska w Chorzowie
Pożar na złomowisku samochodów, kłęby dymu widoczne z daleka. Alert RCB
Katowice
Do kradzieży doszło w popularnym markecie (zdjęcie ilustracyjne)
Chciał wyjść ze sklepu bez płacenia, pobił ochroniarza
WARSZAWA
shutterstock_2340814569
Nadciąga zwrotnikowe powietrze. Jak długo potrwa upał
METEO
Jarosław Szymczyk
Wybuch granatnika w komendzie. Odczytano akt oskarżenia wobec byłego szefa policji
WARSZAWA
Roman Ż. doprowadzony do prokuratury w Katowicach
Wniosek o areszt dla Romana Ż.
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica