Film Szumowskiej i Englerta w Konkursie Głównym festiwalu w Wenecji

"Śniegu już nigdy nie będzie" - nowy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta - został zakwalifikowany do Konkursu Głównego tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Listę filmów przedstawił we wtorek dyrektor imprezy Alberto Barbera.

Cate Blanchett przewodniczącą jury

Listę filmów konkursowych przedstawił we wtorek dyrektor festiwalu Alberto Barbera podczas wideokonferencji.

Na liście konkursowych filmów jest między innymi “Laila in Haifa” Amosa Gitai z Izraela, w którym jedną z ról gra Andrzej Seweryn. W konkursie jest też obraz "Drodzy towarzysze" Andrieja Konczałowskiego,“Wife of a Spy” Kiyoshiego Kurosawy z Japonii, “Sun Children" Irańczyka Majida Majidiego czy "Pieces of a Woman” Kornela Mundruczo z Węgier.