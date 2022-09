Krzepiący "Johnny" i "Śubuk", przejmujące kino społeczne. Dwaj mocni kandydaci do nagród publiczności w Gdyni

Klasyczny feel-good movie i lekcja życia

Nie jest to biografia, do jakich przyzwyczaiło nas kino i chwała reżyserowi, że nie pokazał historii ks. Kaczkowskiego od urodzenia aż do śmierci. Zamiast tego skupił się na okresie jego walki o stworzenie puckiego hospicjum, pracy w nim. "Chorowanie to także życie, które można wypełnić sensem" - zwykł mawiać kapłan i udowadniał to swoim działaniem. Pomysł, by opowiedzieć o nim z perspektywy jego podopiecznego, "zesłanego" do hospicjum w ramach powięziennej resocjalizacji, sprawdził się. Świetny i tym razem Piotr Trojan na naszych oczach przechodzi ewolucję - ze złodziejaszka i obiboka we wrażliwego, skłonnego do poświęceń dla innych pomocnika ks. Kaczkowskiego, a potem także przyjaciela. Zwłaszcza gdy sam ksiądz zachoruje na raka i nie będzie w stanie wspierać mieszkańców hospicjum.