Dziś poznamy laureatów Złotych Lwów festiwalu filmowego w Gdyni

Stary mistrz kontra debiutant

Aż trzy prestiżowe nagrody na sobotniej Młodej gali potwierdzają wyjątkowy status tego pierwszego, wyróżnionego w Wenecji filmu debiutanta. Ale to wciąż nie przesądza o tym, jak zdecyduje jury. "Io" Skolimowskiego, opowiadające historię osiołka skazanego na łaskę i niełaskę człowieka, wymyka się wszelkim klasyfikacjom gatunkowym. Najbliżej mu chyba do traktatu egzystencjalnego, i kto wie, czy szlachetne przesłanie obrazu, będącego głosem w obronie zwierząt, nie zdecyduje o przyznaniu temu właśnie filmowi Złotych Lwów.

"Silent Twins" - brytyjski obraz Smoczyńskiej

Sama historia opowiedziana w filmie, dodajmy: prawdziwa, ma w sobie pierwiastek niesamowitości. "Silent Twins" to historia czarnoskórych bliźniaczek, June i Jennifer Gibbons, które odmówiły kontaktu ze światem i porozumiewały się wyłącznie między sobą. Łączyła je niewiarygodnie silna więź, "jak gdyby była to jedna osoba w dwóch ciałach". Próba rozdzielenia dziewczyn doprowadziła do psychicznych zaburzeń u obu. Jako nastolatki dokonały licznych aktów wandalizmu, co sprawiło, że umieszczono je na 11 lat w obarczonym złą sławą szpitalu psychiatrycznym Broadmoor, który zdemolował ich życie emocjonalne.