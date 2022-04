Festiwal Filmowy w Cannes. Film otwierający festiwal zmienił tytuł z powodu skojarzeń z rosyjską inwazją na Ukrainę

czytaj dalej

Rząd określił 32 lotniska priorytetowe, do i z których w pierwszej kolejności mają się odbywać loty w przyszłym miesiącu. Nadal nie ma bowiem porozumienia Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z kontrolerami. Z końcem kwietnia z pracy ma odejść 136 warszawskich kontrolerów. Wyjaśniamy, co oznacza wskazanie połączeń priorytetowych i co z rejsami w innych kierunkach.