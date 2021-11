Pozew zbiorowy przeciwko organizatorom festiwalu Astroworld. Poszkodowani żądają 750 milionów dolarów

czytaj dalej

Osoby z tak zwanej listy ludzi premiera Mateusza Morawieckiego w spółkach Skarbu Państwa wpłaciły blisko ćwierć miliona złotych na kampanię wyborczą obecnego szefa rządu. Reporter "Czarno na białym", współautor reportażu "Do spółki z premierem. Darowizna na Mateusza Morawieckiego" Dariusz Kubik mówił w TVN24, że były skarbik PiS Stanisław Kostrzewski oświadczył, że "gdyby za jego czasów takie wpłaty od prezesów spółek się pojawiały, to natychmiast by poszedł z tym do prezesa Jarosława Kaczyńskiego i powiedział, że to jest niezgodne z duchem prawa".