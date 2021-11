Osiem osób nie żyje, setki poszkodowanych na festiwalu muzycznym Astroworld

Według pracowników straży pożarnej w Houston przeprowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową u co najmniej dwóch osób. Służby informują o co najmniej ośmiu ofiarach śmiertelnych. Co najmniej 17 osób trafiło do szpitali, z czego 11 doznało zatrzymania akcji serca. Straż pożarna poinformowała, że od rozpoczęcia festiwalu udzielono pomocy ponad 300 osobom.