Nie żyje Ferdynand Matysik. Wieloletni aktor Teatru Polskiego miał 90 lat

Ferdynand Matysik, wieloletni aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu zmarł w wieku 90 lat. Na wrocławskiej scenie zagrał ponad sto ról. Msza pogrzebowa odbędzie się w piątek w kościele świętego Wawrzyńca.

O śmierci aktora poinformował Teatr Polski we Wrocławiu. "Z ogromnym żalem żegnamy Ferdynanda Matysika, wybitnego aktora filmowego i teatralnego, członka zespołu artystycznego Teatru Polskiego we Wrocławiu w latach 1964-2007" - napisali dyrekcja i zespół teatru.

Jak podano, msza pogrzebowa odbędzie się w piątek w kościele św. Wawrzyńca we Wrocławiu.

Ferdynand Matysik urodził się w 1931 roku. W 1954 roku ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Pracę rozpoczął w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Później przeniósł się do nowo otwartego Teatru Ludowego w Krakowie-Nowej Hucie, gdzie występował w latach 1955-1964. Matysik w krakowskim teatrze wcielił się w ponad czterdzieści ról w przedstawieniach takich reżyserów jak Krystyna Skuszanka, Jerzy Krasowski, Jerzy Zegalski, Józef Gruda, Wanda Laskowska, Lidia Zamkow, Józef Szajna czy Piotr Paradowski.

Ponad sto ról

W 1964 roku aktor przeniósł się do Wrocławia. Na scenach Teatru Polskiego we Wrocławiu zagrał ponad sto ról w przedstawieniach między innymi Krystyny Meissner, Jerzego Jarockiego, Andrzeja Wajdy, Krystiana Lupy, Henryka Tomaszewskiego i Jerzego Grzegorzewskiego. Z Teatrem Polskim był związany do 2007 roku.