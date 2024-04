Jeremy Clarkson o zmianach klimatu

Dziś, jak zauważa brytyjski dziennik, dziennikarz jest bardziej świadom klimatu i zmian, jakim podlega. "Mierzy opady jak meteorolog, więc jeśli stwierdzisz, że w weekend padało, on odpowie, że spadło 25 mm deszczu. Ale porówna to też do rocznych opadów i stwierdzi, że to 'cholerny koszmar'" - czytamy.

Pytany o swoje wcześniejsze uwagi lekceważące zmiany klimatyczne, Clarkson stwierdził, że był to jedynie element jego wizerunku - zadziornego telewizyjnego gwiazdora kochającego samochody. - To była część tej karykatury. Taki żart - powiedział dziennikarce "Guardiana". Jego zdaniem w ciągu ostatnich lat nie zmienił się on, lecz sposób, w jaki odbierają go widzowie. A tymczasem znany dziennikarz mówiący kontrowersyjne rzeczy, np. na temat zmian klimatu, miał być "komiczną kreacją". - Wszyscy zakładają, że postać, którą widzą w programach motoryzacyjnych to ja, ale to przesada. Myśleć, że byłem taki, jak w "Top Gear", to tak, jak uznać, że Anthony Hopkins jest kanibalem - stwierdził, nawiązując do filmu "Milczenie owiec".