Tak fani pożegnali Bonnie Tyler. Tłumy na ulicach

Fani pożegnali Bonnie Tyler na ulicach Mumbles Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DIMITRIS LEGAKIS

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Walijska gwiazda popu zmarła 8 lipca w szpitalu w Portugalii, gdzie miała drugi dom, wskutek powikłań po niedawnej operacji jelit.

Mieszkańcy, a także fani z innych części świata, w sobotę wyszli na ulice Mumbles, miejscowości położonej niedaleko Swansea, aby symbolicznie pożegnać piosenkarkę. Gdy karawan z okrytą walijską flagą trumną przejeżdżał ulicami, wielbiciele gwiazdy klaskali w uznaniu dla jej dorobku artystycznego.

Dziesiątki osób czekały przed dawnym domem piosenkarki i składały tam kwiaty.

Fani pożegnali Bonie Tyler na ulicach Mumbles Fani pożegnali zmarłą piosenkarkę Bonnie Tyler Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DIMITRIS LEGAKIS Fani pożegnali zmarłą piosenkarkę Bonnie Tyler Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DIMITRIS LEGAKIS Fani pożegnali zmarłą piosenkarkę Bonnie Tyler Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DIMITRIS LEGAKIS

- Dorastałam przy jej muzyce, ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć jej na żywo, więc dzisiejsza wizyta była dla mnie sposobem na pożegnanie się z nią i oddanie jej hołdu - powiedziała Monika z Basingstoke w rozmowie z BBC.

- Zawsze wracała do domu i (...) do swoich fanów w Walii - wspominała dla agencji AP 18-letnia Carys Edwards. - Jej piosenki naprawdę poruszały tutaj wielu ludzi. W Walii bardzo ją kochaliśmy - dodała.

Bonie Tyler - kim była?

Tyler urodziła się jako Gaynor Hopkins w biednej rodzinie górnika we wsi Skewen, pod Swansea. Dorastała z trzema siostrami i dwoma braćmi. Piosenkarka i tekściarka w swojej karierze wylansowała takie hity jak "Total Eclipse of the Heart", "It’s a Heartache" oraz "Holding Out for a Hero" ze ścieżki dźwiękowej do filmu "Footloose".

Ballada "Total Eclipse of the Heart" (Całkowite zaćmienie serca) wspięła się na szczyty list przebojów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, osiągając ponad miliard odtworzeń, między innymi podczas zaćmień Słońca w 2017 i 2024 roku, a ostatnio podczas zaćmienia w środę.

Bonnie Tyler Źródło zdjęcia: Isabel Infantes/Empics/PA/PAP

Piosenkarka zdobyła trzy nominacje do Grammy, a w 2013 roku reprezentowała Wielką Brytanię w Konkursie Piosenki Eurowizji (zajęła 19. miejsce). W 2022 roku została odznaczona przez królową Wielkiej Brytanii Elżbietę II Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi dla muzyki.

W poniedziałek w kościele w Swansea odbędzie się uroczystość upamiętniająca Tyler, z udziałem rodziny i przyjaciół, zanim piosenkarka wyruszy w ostatnią drogę do Skewen.