Zespół Faith No More wraca do Polski
"Niespodzianka! Żyjemy! Faith No More również, żyją i wracają na scenę - z dumą ogłaszamy, że ich koncert uświetni w 2027 roku Mystic Festival, na który zapraszamy do Gdańska, Letnicy od 10 do 12 czerwca" - poinformowali organizatorzy.
W komunikacie opublikowanym we wtorek organizatorzy festiwalu podkreślili, że utworzony na początku lat 80. zespół wraca na scenę po "zbyt długich latach przerwy". "Nie mamy wątpliwości - to będzie epickie" - czytamy w zapowiedzi gdańskiego występu amerykańskiej grupy.
Powrót Faith No More
Zespół Faith No More zdobył uznanie fanów za sprawą takich płyt jak "The Real Thing", "Angel Dust" czy "King for a Day… Fool for a Lifetime". Ostatni krążek "Sol Invictus" wydał w 2015 roku. Rok później grupa zagrała ostatni koncert, po czym zamilkła na ponad dekadę.
W lipcu tego roku zespół ogłosił, że na początku 2027 roku zagra serię koncertów wraz z System of a Down w Australii i Nowej Zelandii.
Faith No More do tej pory sześć razy zaprezentował się przed polską publicznością. Po raz ostatni grupa wystąpiła w Polsce w 2015 roku.