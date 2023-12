"Nie chciałaby ckliwych pożegnań". Przyjaciele, współpracownicy i dziennikarze żegnają Ewę Wanat

Ewa Wanat zmarła w wieku 61 lat. Informację o jej śmierci podało między innymi radio TOK FM . Dziennikarka radiowa i telewizyjna oraz autorka książek, z mediami związana była od końca lat 80. Współpracowała z Radiem S Poznań, "Gazetą Wyborczą", poznańskim oddziałem TVP i Radiem Plus. W latach 2003-2012 była redaktorką naczelną radia TOK FM, a następnie od 2013 do 2015 roku radia RDC.

Ewa Wanat nie żyje. Wspomnienia przyjaciół

"Odeszła po cichu". Ewa Wanat miała 61 lat

Reporter Wojciech Tochman udostępnił dwa wpisy poświęcone Ewie Wanat. "Żegnaj kochana" - napisał w pierwszym. Do kolejnego dołączył wspólne zdjęcie z dziennikarką. "Po pierwsze: Przyjaciele. Oboje z Ewą na co dzień pielęgnowaliśmy to przykazanie. Czasem z oddali, czasem z bliska" - czytamy w opisie.