Ewa Skibińska o uzależnieniu od alkoholu. "Był pobudzaczem, czułam się odważniejsza i bardziej twórcza"

Ewa Skibińska uważała, że alkohol to "eliksir jej talentu". - Był pobudzaczem, a ja dzięki niemu czułam się odważniejsza i bardziej twórcza - wyjaśniła Skibińska w rozmowie, która ukazała się na portalu "Wysokie Obcasy" 5 kwietnia. - Co ciekawe, gdy zaczęłam przyznawać się do uzależnienia, wielokrotnie słyszałam, że nikt nie wiedział, że nałogowo piję - dodała.