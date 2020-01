Ewa Ewart uhonorowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich

- Rozbrzmiewało ono również we mnie, ale paradoksalnie nie w sytuacjach niebezpiecznych, kiedy trzeba było stanąć oko w oko z jakimś większym ryzykiem (…) Zadawałam je sobie najbardziej w chwilach, kiedy następny film obnażył kolejne łamanie prawa człowieka i zawiódł moje nadzieje, że rzeczywiście może coś zmienić. Tak było w przypadku filmu o Korei Północnej ("Przepustka do piekła" – red.), który obnażył akty ludobójstwa, jakie władze tego kraju stosowały wobec obywateli. Brak żywej reakcji na ten film ze strony tych, którzy mogli zareagować, spowodował, że po raz pierwszy miałam dosyć. Chciałam rzeczywiście rzucić ten zawód, bo pomyślałam sobie, że świata nie mogę zmienić, a takie mi rzeczywiście towarzyszyły marzenia. Boże, jakie te marzenia okazały się naiwne – mówiła.

Jednak już po jakimś czasie przyszło jej realizować film "Dzieci Biesłanu". To wtedy – jak wspomina – "usiadła i przeprowadziła ze sobą poważną rozmowę". - To był film, który okazał się dla mnie najważniejszym, za który zapłaciłam cenę w postaci emocji, ale który spowodował też, że już nigdy więcej nie kwestionowałam sensu wyboru mojej drogi zawodowej. Pomyślałam sobie, że skoro świata nie naprawię – a to było jasne – należy po prostu spuścić z tonu, nie mieć żadnych oczekiwań i niezmiennie, zwyczajnie robić dalej swoje – powiedziała.

"Dzięki pani możemy starać się zrozumieć świat i uwrażliwić się na prawa człowieka"

- Dzięki pani możemy starać się zrozumieć świat i uwrażliwić na potrzebę przestrzegania praw człowieka, nie tylko w Polsce, ale na całym globie. To bardzo uniwersalne podejście, wynikające z pani doświadczeń i z tego, że jest pani blisko świata i ludzi – mówił Bodnar. - Jesteśmy pani wdzięczni za to, że dzięki pani możemy starać się zrozumieć świat i uwrażliwić się na prawa człowieka - dodał.

"Jedna z najważniejszych cech Ewy to uczciwość. Kiedy opowiada, nie idzie na kompromisy "

Dodał też, że w momencie, "w którym teraz znajduje się Polska", potrzebne są takie osoby, jak Ewa Ewart, które "w sposób przenikliwy potrafią patrzeć i opisywać rzeczywistość, która nas otacza". - Ewa ma wyczucie na każdy, nawet najmniejszy szczegół ludzkiego losu. To jest empatia, ale też ząb dziennikarski, który trzeba mieć, żeby się wczuć w człowieka - zaznaczył Wyszkowski. - Tego się nie da nauczyć – to trzeba mieć w sobie. Ewa to ma. Ludzie mają do niej zaufanie, otwierają się przed nią w poczuciu, że sprawiedliwie opowie ich historie. I uważam, że jedna z najważniejszych cech Ewy to uczciwość. Kiedy opowiada, nie idzie na kompromisy - podsumował.