"Oboje z Krzysiem poczuliśmy, że w tę stronę chcemy iść". Ewa Drzyzga o zmianach w "Dzień Dobry TVN" 

Ewa Drzyzga o nowym tandemie

- Krzyś na pewno daje mi duże poczucie bezpieczeństwa i swobodę. Też wyrosłam z dziennikarstwa informacyjnego, więc współpraca z nim to dla mnie trochę taki powrót do czasów radiowych, kiedy to na każdą informację patrzyło się przez pryzmat tego, na ile ważna jest dla słuchacza - mówi w rozmowie z TVN24.pl Ewa Drzyzga. Podkreśla, że każdy prowadzący "Dzień Dobry TVN" ma swoje pasje i działkę, w której się specjalizuje. - Każdy z nas coś wnosi do programu. Agnieszka (Woźniak-Starak - przyp. red.) świetnie się porusza w tematach związanych z kulturą, sztuką. Jest niezastąpiona, jeśli chodzi o show-biznes, pasjonuje się kosmosem, znana jest jej miłość do zwierząt - mówi.

Zmiany w "Dzień Dobry TVN"

Jak prowadzący przygotowywali się do weekendowego wydania? - Zastanawialiśmy się, czym żyje teraz Polska, o czym rozmawia się w każdym domu. Taką sprawą na pewno była historia wypadku na promie płynącym z Gdyni do Szwecji. W sobotę, w czasie przerwy reklamowej, zdecydowaliśmy, że organizujemy niedzielny blok na ten temat - mówi Drzyzga. Jednym z gości niedzielnego programu "Dzień Dobry TVN" był dziennikarz szwedzkiej telewizji, który przyjechał na wakacje do Polski i, jak się okazało, kiedyś pracował na promie. Opowiadał m.in. o tym, jak wyglądają ćwiczenia załogi na wypadek sytuacji zagrożenia życia. Rozmowę z nim uzupełniła relacja na żywo reporterki z Wybrzeża, która tłumaczyła zmiany w śledztwie prowadzonym przez gdańską prokuraturę. - Oboje z Krzysiem poczuliśmy, że to jest to! Że w tę stronę chcemy iść. Poruszać nie tylko tematy poradnicze, inspirować, ale też dostarczać rzetelnych informacji, żeby widz wiedział, co się wokół niego dzieje, w Polsce i na świecie - zapowiada Drzyzga.