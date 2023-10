Ewa Drzyzga dziękuje mamie za pracę w komisji wyborczej. "Ponad 24 godziny na nogach!" 

Przed wyborami zachęcała kobiety do wzięcia udziału w głosowaniu. Po wyborach Ewa Drzyzga wrzuciła na Instagram zdjęcie z mamą i napisała: "Dziękując mojej Mamie, dziękuję wszystkim członkom polskich obwodowych wyborczych na całym świecie, liczących głosy Polaków, którzy rekordowo poszli na wybory". Do podziękowań dołączyli obserwatorzy dziennikarki.

"Moja mama (osiemdziesięcioletnia!) wyruszyła do pracy w komisji o 5.30 rano w NIEDZIELĘ, miała krótką przerwę, żeby oddać swój głos w swoim okręgu i wróciła po liczeniu głosów do domu o 7.50 w PONIEDZIAŁEK (sama droga w obie strony zajęła jej zaledwie pół godziny). Razem - ponad 24 godziny na nogach! To nie jest odosobniona historia", napisała na Instagramie Ewa Drzyzga. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" podziękowała "wszystkim wytrwałym wyborcom", którzy stali w kolejkach, by oddać głos. 81-letnia Irena Drzyzga była członkinią komisji wyborczej nr 67, w Szkole Podstawowej nr 95 w Krakowie. - To już drugi raz, kiedy mama się tak angażuje. Cztery lata temu była w komisji przy jednym ze szpitali - mówi TVN24.pl Drzyzga.

Ewa Drzyzga o rodzinie

To pierwszy raz, gdy dziennikarka pokazała na Instagramie zdjęcie z mamą. Drzyzga bardzo rzadko mówi o rodzinie. W mediach społecznościowych nie umieszcza zdjęć z mężem (dziennikarz Marcin Borowski), ani z synami (19-letnim Stanisławem i 17-letni Ignacym). "Nie chcę wychodzić z moją prywatnością do świata. Rozmawiałam z ponad 25 tysiącami ludzi, którzy mieli w sobie taką potrzebę. Ja nie muszę dokładać do tego swojej historii. Mnie zależy na słuchaniu tych ludzi, a nie mówieniu o sobie" - tłumaczyła w wywiadzie dla "Gali".

W książce "Jak ja to robię" Drzyzga zdradziła, że do mediów trafiła właśnie dzięki mamie. Choć studiowała filologie rosyjską, marzyła o szkole aktorskiej. Zapisała się do studenckiego teatru eksperymentalnego, z prób i przedstawień wracała po nocach. "Moją mamę martwiło to, jak bardzo pochłania mnie teatr, próby, wyjazdy, bała się, że traci kontrolę nad dzieckiem, więc wysłała mnie na konkurs do radia", wspominała dziennikarka w rozmowie z Beatą Nowicką. Na czwartym roku studiów Drzyzga wygrała trzymiesięczny staż w Polskim Radiu w Krakowie. W 1990 roku dostała pracę w RMF FM jako prowadząca poranny serwis informacyjny. Dziesięć lat później trafiła do TVN. Przez 16 lat prowadziła "Rozmowy w toku", a od września 2020 roku jest gospodynią "Dzień Dobry TVN".

Autor:joan//mro