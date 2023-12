"Czasami, gdy człowiek jest w kryzysie, ta jedna paczka może dać nadzieję na zmianę życia" 

Ewa Drzyzga o Szlachetnej Paczce

W zeszłym roku pomoc trafiła do 15,5 tys. rodzin. Jedną paczkę przygotowywało średnio 31 osób - ich łączna wartość wyniosła prawie 60 milionów złotych. W tym roku obdarowanych rodzin będzie więcej. Skąd ten wzrost? Przecież z powodu inflacji wszyscy ograniczają wydatki. - Ta akcja jest prowadzona w dobrym czasie. Przed świętami jesteśmy dużo uważniejsi na tych, co mają mniej i łatwiej nam wtedy sięgnąć do portfela - mówi Drzyzga. Jej zdaniem najważniejsza jest jednak idea. - Tu chodzi o sprawczość. Kupujemy konkretne rzeczy dla konkretnych osób. Jak nie mamy na to czasu, to może to zrobić ktoś z naszej grupy, bo przecież często paczkę robimy w grupie. Jednak zawsze wiemy, komu pomagamy. Wolontariusz przekazuje naszą paczkę podczas Weekendu Cudów, a potem zdaje nam z tego relację, pokazuje zdjęcia. Obdarowani są szczęśliwi, bo dostają dokładnie to, o co prosili. Ta pomoc jest celowana. To też ułatwia nam zadanie. Łatwiej jest dostać listę do zrealizowania, niż wymyślać coś samemu - przekonuje.