"Cokolwiek robiłam, robiłam wyłącznie dla ludzi". Jeden z nielicznych wywiadów Ewy Demarczyk

W piątek zmarła Ewa Demarczyk, jedna z najwybitniejszych polskich osobowości scenicznych, nazywana "Czarnym Aniołem" polskiej piosenki. Przypominamy jej rozmowę z 1998 roku z dyrektorem programowym TVN Edwardem Miszczakiem w ramach cyklu "Ludzie w drodze". Wyjaśniała w niej między innymi brak aktywności w życiu publicznym. - Jestem do dyspozycji absolutnie do końca, do dyspozycji publiczności. Od momentu, kiedy wchodzę na scenę i gaśnie światło, zaczynają się dźwięki. A poza sceną - nie - mówiła.