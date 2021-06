Ewa Bem wraca na scenę. W pierwszym wywiadzie od czterech lat zapowiada, że wystąpi w Gdyni

Ewa Bem udzieliła pierwszego wywiadu od czterech lat i zapowiedziała powrót na scenę. - To będzie bardzo duży koncert. Mam kolana drżące. Bardzo się przygotowuję. Co by tu nie mówić, nie było mnie cztery lata - wyznała wokalistka w rozmowie z Dorotą Wellman. Wybitna wokalistka jazzowa zawiesiła karierę po śmierci córki, Pameli.

- To będzie bardzo duży koncert. Mam kolana drżące. Bardzo się do niego przygotowuję. Co by tu nie mówić, nie było mnie cztery lata. Zaśpiewam koncert, składający się w całości z jazzowych piosenek polskich i będzie śpiewany tylko po polsku. I wiem, że i Pameli tam na górze, i Gabryśce (chodzi o Gabrielę Sibilską, młodszą córkę Bem, która mieszka w USA - red.) , będzie się bardzo to podobało - powiedziała wokalistka i autorka tekstów.