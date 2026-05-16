Nie wygrały, ale przeszły do historii. Siedem hitów z Eurowizji

Domenico Modugno w sierpniu 1958 roku Źródło zdj. gł.: Bettmann/GettyImages

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu (12-16 maja) odbywa się w cieniu kontrowersji, wywołanych zgodą na udział w nim reprezentacji Izraela. Nie zmienia to jednak faktu, że konkurs nadal pozostaje jednym z największych fenomenów medialnych i muzycznych w historii. Językoznawca i kulturoznawca z Uniwersytetu Hanowerskiego dr Irving Benoit Wolther - znany również jako "Dr Eurovision" - w jednym ze swoich tekstów zwraca uwagę, że "Eurowizja od zawsze była bardziej widowiskiem telewizyjnym niż muzycznym". "Nawet jeśli niektórzy szefowie telewizyjni z bardziej estetycznym nastawieniem chcieliby postawić na bardziej wyrafinowane piosenki, Eurowizja nigdy nie byłaby wydarzeniem związanym z kulturą wysoką" - pisze Wolther w analizie opublikowanej w 2024 roku na stronie Fundacji im. Heinricha Boella.

Dzięki Eurowizji świat poznał takie legendy muzyczne jak ABBA, Celine Dion, Cliff Richards, Lulu, Olivia Newton-John, Johnny Logan czy Domenico Modugno. To również tu "rodziły" się takie międzynarodowe gwiazdy jak: Dana International, Sebastian Telier, Loreen, Conchita Wurst, Salvador Sobral, Duncan Laurence, Maneskin, Kaarija czy Joost Klein. Eurowizyjna scena to nie tylko debiutanci czy gwiazdy poszczególnych państw. To również międzynarodowe sławy, które liczyły, że ich popularność pomoże im wygrać. Wystarczy wspomnieć chociażby takich artystów czy zespoły jak Baccara, Toto Cutugno, Katrina and the Waves, Patricia Kaas, Ałła Pugaczowa, Flo Rida, Bonnie Tyler czy Hooverphonic.

To nie wszystko. Nazwiska wybitnych twórców znajdziemy wśród współtwórców eurowizyjnych piosenek. Byli to między innymi: Serge Gainsbourg, Goran Bregovic, Diane Warren, Andrew Lloyd Weber, Timbaland czy Guy-Manuel de Homem-Christo (współtwórca Daft Punk).

Podczas 39. edycji Eurowizji w 1994 roku Europa zachwyciła się 23-letnią wówczas Edytą Górniak. Była to pierwsza edycja z polskim udziałem, a Górniak zajęła drugie miejsce, osiągając najlepszy dotychczasowy polski wynik w konkursie.

OGLĄDAJ: Skandal czy nowy początek? To głosowanie może zmienić historię światowego konkursu Zobacz cały materiał

Chociaż znajdą się tacy, którzy z założenia nie lubią Eurowizji i prezentowanych tam piosenek, to konkurs dostarczył nam sporej dawki międzynarodowych hitów. Bo w zasadzie w każdej z siedmiu dekad tego konkursu pojawiały się nieśmiertelne przeboje, nawet jeśli swojej edycji nie wygrały. Przypominamy siedem z nich w kolejności chronologicznej.

Pozostało 69% artykułu