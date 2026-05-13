Kultura i styl

"Nie do końca moja bajka, ale...". Tak komentują eurowizyjny występ Polki

Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Eurowizja 2026. Przygotowania do konkursu w Wiedniu
Czy Beyonce występuje gościnnie na Eurowizji? - napisał jeden z fanów konkursu pod nagraniem półfinałowego występu Alicji Szemplińskiej. Co jeszcze o Polce piszą widzowie spoza naszego kraju?

Alicja Szemplińska zakwalifikowała się do wielkiego finału po występie w pierwszym półfinale. Niespełna dobę po wykonaniu "Pray" na scenie w Wiedniu występ piosenkarki z Polski jest jednym z najchętniej oglądanych nagrań z wtorkowego półfinału. Na YouTube odtworzono go już ponad 380 tys. razy (stan na 14.00 w środę).

Zgodni co do jednego

Pod filmem z występu pojawiło się kilka tysięcy komentarzy, wiele z nich zostało napisanych w języku angielskim. Autorzy kolejnych komentarzy zwracają uwagę na głos 24-letniej artystki. "Najlepszy wokal w tym roku!", "Najlepszy wokal w Europie", "Nikt nie przebije jej głosu. Tej nocy była królową", "Co za głos! To polska Beyonce", "To nie do końca moja bajka, ale pod względem wokalnym jej występ był po prostu rewelacyjny", "Czy Beyonce występuje gościnnie na Eurowizji? Fenomenalne" - czytamy.

Niektórzy komentujący przyznali, że przed występem nie stawiali na Polkę. "Wcześniej ta piosenka niezbyt mnie obchodziła, ale występ na żywo po prostu mnie powalił. Co za niesamowity głos!" - stwierdził jeden z fanów Eurowizji. "Spisałem ją na straty. Jak bardzo byłem w błędzie - to był występ na światowym poziomie" - oceniła inna osoba.

Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska śpiewa "Pray" w półfinale konkursu
Doceniają "wyrazistość" Polki

O pochwały pod adresem Szemplińskiej nietrudno także w serwisie X. Autorzy kolejnych komentarzy doceniają nie tylko możliwości wokalne Polki, ale także jej "wyrazistość", "elegancję i powściągliwość" oraz inscenizację. "Polska zapytała: 'A co gdyby scena dostała zawrotów głowy?' I to działa" - napisał użytkownik X, komentując pochyłą scenę, na której stała wokalistka. "Pomysłowe, efektowne, nieco szalone - w idealnej dawce na Eurowizję" - dodał.

"Polska nas zachwyciła" - skomentował na X poświęcony Eurowizji kanał Wiwibloggs. "Zaryzykuję stwierdzenie, że Polska i Finlandia zajęły wczoraj pierwsze i drugie miejsce w głosowaniu jury", "Polska zapewniła sobie należne miejsce w finale" - czytamy w kolejnych wpisach na wspomnianej platformie.

Część komentujących pozytywnie oceniła występ Szemplińskiej, krytykując jednocześnie sam utwór "Pray". "To zbyt 'amerykańskie R&B', a ja oglądam Eurowizję właśnie po to, żeby uciec od tego rodzaju muzyki" - ocenił użytkownik X. "Polska to dziwny przypadek: wokal - super, inscenizacja - super. Utwór? Nie jestem przekonany" - stwierdziła inna osoba.

Eurowizja - kto wystąpi w finale

Oprócz Polski we wtorek do wielkiego finału zakwalifikowały się Belgia, Chorwacja, Grecja, Finlandia, Izrael, Litwa, Mołdawia, Serbia i Szwecja. Z dalszej rywalizacji odpadła Estonia, Gruzja, Czarnogóra, Portugalia i San Marino. W drugim półfinale w czwartek wystąpią reprezentanci Bułgarii, Azerbejdżanu, Rumunii, Luksemburga, Czech, Armenii, Szwajcarii, Cypru, Łotwy, Danii, Australii, Ukrainy, Albanii, Malty i Norwegii.

Na Eurowizję miała jechać już kilka lat temu. Co się stało?

Eurowizja. Pamiętasz, kto reprezentował Polskę w poprzednich latach?

