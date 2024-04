Eurowizja 2024. Kiedy finały, którego dnia zaśpiewa reprezentantka Polski?

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji rusza już za niespełna trzy tygodnie. Na scenie wystąpią wykonawcy z kilkudziesięciu krajów. Kogo zobaczymy w półfinałach, a kto dostaje się do finału bez eliminacji? Wyjaśniamy.

68. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w szwedzkim Malmö. To, że słynne wydarzenie zostanie zorganizowane w Szwecji, stało się jasne, gdy w 2023 roku konkurs wygrała piosenka "Tattoo" w wykonaniu Loreen. Było to drugie zwycięstwo tej szwedzkiej wokalistki w Konkursie Piosenki Eurowizji. W 2012 roku wygrała 57. edycję, wykonując utwór "Euphoria".

Reprezentanci Szwecji siedmiokrotnie wracali z Eurowizji jako zwycięzcy - w tym gronie znalazł się między innymi zespół ABBA, który odniósł sukces, wykonując przebój "Waterloo" na konkursie w 1974 roku.

Eurowizja 2024. Kiedy odbędą się półfinały

Półfinały i finał tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji zaplanowano na maj. Poniżej przedstawiamy daty i wykonawców.

Pierwszy półfinał Eurowizji 2024 - 7 maja

Wystąpią w nim: Silia Kapsis z utworem "Liar" (Cypr), Teya Dora ("Ramonda", Serbia), Silvester Belt ("Luktelk", Litwa), Bambie Thug ("Doomsday Blue", Irlandia), Alyona Alyona i Jerry Heil ("Teresa & Maria", Ukraina), Baby Lasagna ("Rim Tim Tagi Dim", Chorwacja), Hera Björk ("Scared of Heights", Islandia), Raiven ("Veronika", Słowenia), Windows95man ("No Rules", Finlandia), Natalia Barbu ("In The Middle", Mołdawia), Fahree feat. Ilkin Dovlatov (Özünlə Apar, Azerbejdżan), Electric Fields ("One Milkali ", Australia), Iolanda ("Grito", Portugalia) i Tali ("Fighter", Luksemburg). W pierwszym półfinale wystąpi również reprezentantka Polski Luna - z utworem "The Tower".

Luna będzie reprezentowała Polskę na Eurowizji FOTON/PAP

Ponadto, poza konkursem na scenie w Malmö staną reprezentanci państw-finalistów: Marcus & Martinus ("Unforgettable", Szwecja), Olly Alexander ("Dizzy", Wielka Brytania") oraz Isaak ("Always On The Run", Niemcy).

Drugi półfinał Eurowizji 2024 - 9 maja

Wystąpią: Sarah Bonnici ("Loop", Malta), Besa ("Titan", Albania), Marina Satti ("Zari", Grecja), Nemo ("The Code", Szwajcaria), Aiko ("Pedestal", Czechy), Kaleen ("We Will Rave", Austria), Saba ("Sand", Dania), Ladaniva ("Jako", Armenia), Dons ("Hollow, Łotwa), Megara ("11:11", San Marino), Nuca Buzaladze ("Firefighter", Gruzja), Mustii ("Before The Party's Over", Belgia), 5miinust x Puuluup ("(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi", Estonia), Eden Golan, ("Hurricane", Izrael), Gåte ("Ulveham", Norwegia) i Joost Klein ("Europapa, Holandia).

Kaleen będzie reprezentowała Austrię na Eurowizji ANDREJ CUKIC/PAP/EPA

Podczas koncertu półfinałowego 9 maja wystąpią także reprezentanci państw-finalistów: Slimane ("Mon amour", Francja), Nebulossa ("Zorra", Hiszpania) oraz Angelina Mango ("La Noia", Włochy).

Eurowizja 2024. Kiedy koncert finałowy - data

Wielki finał tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się 11 maja. Zaśpiewa w nim 26 wykonawców, w tym 20 reprezentantów krajów, którzy przejdą półfinały oraz przedstawiciele "wielkiej piątki" i Szwecji.

Reprezentanci "wielkiej piątki" dostają się do finału bez eliminacji - to Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Francja.

Luna na Eurowizji - kiedy wystąpi reprezentantka Polski

Luna zaśpiewa "The Tower" w ramach pierwszego półfinału 7 maja, ale - jak wynika ze strony Eurowizja.org - polska delegacja wyjedzie na 68. Konkurs Piosenki Eurowizji już 26 kwietnia. Wcześniej polska wokalistka zrezygnowała z udziału w imprezach promocyjnych w Amsterdamie i Sztokholmie z powodu zapalenia krtani. W wywiadzie udzielonym na początku tego tygodnia Eurowizja.org wyjaśniła, że wraca do zdrowia. - Bardzo mnie to cieszy, bo jak tylko będę zdrowa, mój głos będzie w formie, to myślę, że wszystko pójdzie wedle planu - powiedziała Luna.

Autorka/Autor:wac//am

Źródło: eurovision.tv, eurowizja.org, tvn24.pl