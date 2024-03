Izrael zmienia tekst piosenki przed Eurowizją

Organizatorzy Konkursu Piosenki Eurowizji mogą zdyskwalifikować uczestników, którzy naruszyli zasadę apolityczności. Z fragmentów tekstu piosenki "October Rain", które wyciekły do mediów wynika, że w utworze, mającym największe szanse na to, by reprezentować Izrael na Eurowizji, znalazły się fragmenty będące "oczywistymi aluzjami do ludzi, którzy ukryli się w schronach, gdy bandyci z Hamasu dokonali serii zabójstw i porwań na festiwalu muzycznym i w innych miejscach, które zapoczątkowały wojnę w Strefie Gazy" - przekazała agencja Reutera.

Chodzi o wersy w języku angielskim "There's no air left to breathe" (w wolnym tłumaczeniu "nie ma już czym oddychać" - red.) i "They were all good children, each one of them" ("To były dobre dzieciaki, każde z nich"). Organizator Eurowizji, Europejska Unia Nadawców (EBU) potwierdziła wcześniej, że "analizuje tekst piosenki" Eden Golan.