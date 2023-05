"Skarb narodowy" i "prawdziwa zwyciężczyni" Eurowizji. Kim jest Hannah Waddingham?

67. Konkurs Piosenki Eurowizji wygrała piosenka "Tattoo" w wykonaniu Loreen. Reprezentująca Szwecję artystka przeszła do historii jako pierwsza kobieta, która dwukrotnie zdobyła pierwsze miejsce w konkursie. Ale nie tylko o niej mówią po zakończeniu konkursu fani imprezy. Gospodarzami zorganizowanego w Liverpool Arena finału byli: gwiazdor brytyjskiej telewizji Graham Norton, ukraińska wokalistka Julia Sanina (liderka zepołu The Hardkiss), brytyjska piosenkarka i gwiazda telewizji Alesha Dixon oraz aktorka teatralna i telewizyjna Hannah Waddingham. To właśnie ta ostatnia okazała się bodaj największą gwiazdą tegorocznego finału. Zapowiadając występy śpiewała, żartowała i chwaliła się znajomością języków obcych, zdobywając sympatię fanów na całym świecie.