Dlaczego Australia bierze udział w Eurowizji?

Australia bierze w tym roku udział w Eurowizji już po raz ósmy. Jest jedynym w historii krajem spoza Europejskiej Unii Nadawców, który został dopuszczony do konkursu. Dlaczego wybrano akurat to państwo? Powód może wydać się prozaiczny.

Po raz pierwszy przedstawicielka Australii na Eurowizji pojawiła się w 2014 roku. Jessica Mauboy w Kopenhadze wystąpiła jednak jako gość specjalny, a nie uczestniczka konkursu. Rok później organizatorzy zaprosili już Australię już do właściwiej rywalizacji. Jej reprezentantowi zagwarantowano wówczas miejsce w gronie finalistów bez konieczności uczestniczenia w półfinale. Początkowo zakładano, że będzie to jednorazowy występ gościnny, mający zwiększyć atrakcyjność i popularność jubileuszowej, 60. edycji konkursu. Tak się jednak nie stało.

Australia na Eurowizji

Dlaczego w ogóle zaproszono na Eurowizję leżącą na drugim końcu świata Australię? "Guardian" tłumaczy, że ze względu na dużą liczbę wywodzącej się z Europy ludności, Eurowizja zawsze cieszyła się w tym kraju sporym zainteresowaniem. Co więcej, w 2015 roku w swoim debiucie Australia, za sprawą reprezentującego ją Guya Sebastiana, zajęła bardzo wysokie, piąte miejsce.

Również dzięki temu dobremu wynikowi organizatorzy postanowili zaprosić Australię do regularnego uczestnictwa w Eurowizji. W rezultacie w kolejnej edycji, w 2016 roku, Australijka Dami Im startowała już na normalnych zasadach, zaczynając rywalizację od półfinału. Przebrnęła przez niego bezproblemowo, a w finale otarła się o zwycięstwo, ustępując jedynie Jamali z Ukrainy. Drugie miejsce z 2016 roku do dziś pozostaje najlepszym wynikiem Australii na Eurowizji. W kolejnych latach Australijczycy wstydu jednak nie przynosili i tylko raz - w 2021 roku jego reprezentantce, piosenkarce Montaigne - nie udało się awansować do finału.