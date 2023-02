Legenda brytyjskiej muzyki reprezentantem Irlandii na Eurowizję? "Nawet teraz się trzęsę, kiedy o tym myślę"

Reprezentant Irlandii na Konkurs Piosenki Eurowizji zostanie wyłoniony w trakcie telewizyjnego show w Dublinie o 21:30 czasu miejscowego. Konkurentami Public Image Ltd są odnoszący sukcesy zespół indie-popowy Wild Youth, oraz czwórka wokalistów dopiero zaczynających karierę : Adgy, Connolly, Leila Jane oraz K Muni & ND. Zwycięzcę wytypuje profesjonalne jury i telewidzowie.

John Lydon o podejściu do Eurowizji

- Nie wiem, przez co będę przechodził, występując dzisiaj. Nawet teraz się trzęsę, kiedy o tym myślę - powiedział John Lydon, cytowany przez portal Sky News, odnosząc się do tekstu piosenki, który wykona dzisiaj ze swoim zespołem. Utwór "Hawaii", to według Lydona list miłosny do jego żony, która zmaga się z chorobą Alzheimera. Wcześniej przyznał, że jest on "dedykowany wszystkim, którzy przechodzą przez ciężkie czasy w życiu". Jest także przesłaniem nadziei, że ostatecznie miłość zwycięży wszystko.