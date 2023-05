Chorwaccy punkowcy zakpili na Eurowizji z Putina? Śpiewali o "małym, podłym psychopacie"

Zespół Let 3 dał Chorwacji pierwszy od sześciu lat awans do finału Eurowizji. Punk-rockowa grupa wykonała w Liverpoolu piosenkę "Mama ŠČ!". Jej tekst pełen jest wymownych fragmentów, którzy internauci interpretują jako kpiny z Władimira Putina. Antywojenne nawiązania pojawiły się również w samym show, które Chorwaci zaprezentowali na scenie.

Pierwszy z półfinałów tegorocznej Eurowizji odbył się we wtorek. Wystąpiła w nim reprezentująca Chorwację punkowa grupa Let 3. Istniejący od 1987 roku zespół na scenie w Liverpoolu zaprezentował swój nowy przebój, wypuszczony w styczniu tego roku utwór "Mama ŠČ!".

Let 3 - "Mama ŠČ!". Nawiązania do Putina

W padających w eurowizyjnym hicie Chorwatów słowach "mama dała traktor" internauci doszukują się z kolei nawiązania do urodzinowego prezentu, jaki w ubiegłym roku prezydentowi Rosji sprawił Aleksandr Łukaszenka, czyli właśnie traktora. W "Mama ŠČ!" wielokrotnie pojawia się też okrzyk "rzeź". Punkowcy nie mogli skrytykować rosyjskiego przywódcy wprost, ponieważ zasady Eurowizji zabraniają bezpośredniego nawiązywania do tematów politycznych w tekstach konkursowych utworów.

Show zaprezentowane na scenie przez punkowców z Let 3 zagwarantowało im awans do sobotniego finału. Muzycy nie musieli nawet czekać długo na werdykt, bo to ich ogłoszono w pierwszej kolejności jako finalistów. Jak podkreśla chorwacki dziennik "Vecernji List", Let 3 jest pierwszym od sześciu lat reprezentantem tego kraju, któremu udało się przebrnąć przez półfinał.