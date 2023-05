Blanka w finale Eurowizji. Czy Polska ma szansę wygrać? Jak głosować?

Blanka w sobotę będzie walczyć o zwycięstwo w finale 67. edycji Konkursie Piosenki Eurowizji. Co wiemy o Blance Stajkow? Z kim przyjdzie konkurować reprezentantce Polski i jak oddać głos na swojego faworyta? Oto wszystko, co warto wiedzieć przed zbliżającym się, finałowym koncertem.

Finałowy koncert konkursu Eurowizji 2023 zbliża się wielkimi krokami. Już w sobotę 13 maja w Liverpoolu zmierzą się ze sobą reprezentanci 26 państw. Poza przedstawicielami Wielkiej Brytanii, Francji , Hiszpanii, Niemiec , Włoch oraz Ukrainy , którzy zgodnie z zasadami konkursu automatycznie zakwalifikowali się do finału, o zwycięstwo zawalczą artyści z Austrii, Portugalii, Szwajcarii, Polski, Serbii, Cypru, Szwecji, Albanii, Estonii, Finlandii, Czech, Australii, Belgii , Armenii, Mołdawii, Norwegii, Litwy, Izraela, Słowenii i Chorwacji. Jakie szanse ma polska reprezentantka?

Blanka Stojkow - kim jest?

Urodzona w 1999 roku Blanka jest córką bułgarskiego przedsiębiorcy i polskiej modelki. Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła w 2021 roku - wówczas ukazał się jej debiutancki utwór "Better". Jego sukces pozwolił młodej wokalistce nawiązać współpracę z wytwórnią muzyczną Warner Music Poland, z którą związana jest do dziś. Jesienią 2022 roku Blanka wydała swoją drugą piosenkę zatytułowaną "Solo". Rozpoznawalność 24-latka zdobyła jednak już wcześniej. Zanim jeszcze zaczęła wydawać muzykę, w 2021 roku, postanowiła pójść w ślady matki i wystąpiła w 10. edycji programu "Top Model". Z programu odpadła jednak stosunkowo wcześnie.

To właśnie z wspomnianą już piosenką "Solo" Blanka reprezentuje Polskę w 67. edycji Eurowizji. Jej wybór podczas zorganizowanego w lutym Koncertu Finałowego Krajowych Eliminacji do Konkursu Piosenki Eurowizji budził spore kontrowersje. Choć "Solo" notowano na krajowych listach przebojów, eksperci nie wróżyli utworowi wielkich sukcesów. Ich faworytem był bowiem inny kandydat - Jann, który w eliminacjach zaprezentował numer "Gladiator". Ostatecznie, po zsumowaniu głosów jury i publiczności, to 24-latce przypadła możliwość zaprezentowania się w Liverpoolu. Publiczna debata na temat zdolności muzycznych Blanki nie ustawała.