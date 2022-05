Krystian Ochman. Przyjechał z Ameryki, podbija polski rynek muzyczny. Dziś będzie walczył o finał Eurowizji

Krystian Ochman urodził się i wychował w Stanach Zjednoczonych. Jego kariera nabrała rozpędu dopiero po przeprowadzce do kraju rodziców. Teraz ma przełamać złą passę Polski i – przynajmniej – awansować do finału Eurowizji.

Krystian Ochman - pierwsze sukcesy

Po przenosinach do Europy Krystian rozpoczął studia w klasie wokalistyki klasycznej na Akademii Muzycznej w Katowicach. Szersza publiczność poznała go jesienią 2020 roku, gdy wygrał 11. edycję programu "The Voice of Poland". W finałowym odcinku wykonał piosenkę ze swojego debiutanckiego singla "Światłocienie". Nagrodą za zwycięstwo w programie był m.in. kontrakt z wytwórnią płytową Universal Music Polska. W kolejnym roku Ochman otrzymał nagrodę publiczności na 58. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.