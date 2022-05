Eurowizja 2022. Kalush Orchestra z apelem do świata: uratujcie Mariupol, uratujcie Azowstal

czytaj dalej

Przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO to w wymiarze regionalnym byłby przewrót kopernikański - ocenił w "Faktach po Faktach" Adam Balcer, politolog z Kolegium Europy Wschodniej. W ocenie byłego Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Mieczysława Cieniucha, obydwa państwa "wiedzą o nieprzewidywalności polityki rosyjskiej", a inwazja Rosji na Ukrainę utwierdziła w nich to przekonanie.