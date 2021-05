Rockowe brzmienie zdominowało Eurowizję. Włochy wygrywają pierwszy raz od 31 lat

Eurowizja 2021 przeszła do historii, a jej zwycięzcą jest zespół Maneskin. Tym samym prawa do organizacji przyszłorocznej edycji otrzymał publiczny nadawca z Włoch. Jubileuszowy 65. Konkurs Piosenki Eurowizji zorganizowany został w rotterdamskiej hali Ahoy z udziałem około 3,5 tysiąca widzów. Nie zabrakło niespodzianek.

Eurowizja 2021 odbyła się po dwuletniej przerwie. W związku z wybuchem pandemii COVID-19 jej edycja w 2020 roku została odwołana. Po zwycięstwie Duncana Laurence'a w 2019 roku prawa do organizacji otrzymała Holandia.

Eurowizja 2021: Mansekin zwycięzcą

Jest to pierwsze zwycięstwo włoskiej delegacji od 1990 roku, kiedy Toto Cutugno wygrał z piosenką "Insieme: 1992".

Maneskin powstał w 2016 roku i tworzą go: wchodzą: wokalista Damiano David, gitarzyści Victoria De Angelis i Thomas Raggi oraz perkusista Ethan Torchio. Nazwa w języku duńskim oznacza "światło księżyca". Swoją muzykę określają jako połączenie między innymi rocka alternatywnego, funk rocka, glam rocka

Utworem "Zitti e buoni" zwyciężyli tegoroczną edycję festiwalu w San Remo, co dało im automatycznie bilet na Eurowizję.

Eurowizja po raz 65.

Podczas gdy odbywało się głosowanie widzów, wielokrotnie nawiązano do 65-letniej historii konkursu. Zwycięzcy poprzednich edycji Eurowizji: Lenny Kuhr, Teach-In, Sandra Kim, Elena Paparizou, Lordi oraz Måns Zelmerlöw wystąpili podczas pokazu "Rock the Roof", zorganizowanego na dachach rotterdamskich wieżowców.

Eurowizja 2021. Kto zaśpiewał w finale?

W 65. Konkursie Piosenki Eurowizji udział wzięło 39 delegacji. Zgodnie z formułą przyjętą w 2008 roku, o miejsce w finale poszczególne kraje walczą w trakcie dwóch półfinałów (organizowanych we wtorek i w czwartek przed sobotnim koncertem finałowym). Nie dotyczy to tak zwanej "wielkiej piątki" (Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii - krajów płacących największe składki do Europejskiej Unii Nadawców) oraz kraju organizującego daną edycję.