"Grali na ulicy, zbierając drobne do futerału". Dziś "stoją na dachu Europy"

Zaczynali, grając na rzymskiej ulicy, zbierając monety do futerału gitary, teraz wygrali Eurowizję i stoją na dachu Europy - pisze włoska prasa, komentując sobotnie zwycięstwo grupy Maneskin w Rotterdamie. To trzeci triumf Włochów w historii konkursu i pierwszy od ponad 30 lat. - Rock'n'roll nigdy nie umiera! - wykrzyczał wokalista zwycięskiej grupy po ogłoszeniu wyników.

Zespół Maneskin z Włoch zwyciężył, zdobywając 524 punkty w oparciu o głosy oddane przez jurorów oraz telewidzów z 39 krajów. Grupa z Wiecznego Miasta wygrywając 65. edycję Eurowizji, przyniosła triumf Włochom po 31 latach, gdy zwyciężył Toto Cutugno. W 1990 roku wygrał on piosenką "Insieme: 1992" (Razem: 1992) o europejskiej jedności. Data w jej tytule przywoływała rok podpisania Traktatu o Unii Europejskiej. Wcześniej W 1964 roku pierwsze miejsce zajęła Gigliola Cinquetti, mając 16 lat.

"Wygrał rock"

"Wygrali jak najbardziej zasłużenie. To oni są nowym pokoleniem Unii Europejskiej, uosabiają go swoją energią, swoją wolnością, pasją" - dodaje rzymska gazeta. Odnotowuje, że na zakończenie po ogłoszeniu werdyktu zespół zaśpiewał piosenkę "Zitti e buoni" w wersji nieocenzurowanej, z przekleństwami, które wcześniej usunięto zgodnie z regulaminem.

"Europa głosowała na czworo młodych rzymian, na ich muzykę, ich energię i ich siłę. To ogromna satysfakcja, to nowa Italia, Italia młoda, elektryczna i rockowa. Nie można nie być zadowolonym, widząc grupę dwudziestolatków, którzy zaczęli od gry na ulicy, na Via del Corso , a w ciągu kilku miesięcy odnieśli triumf w San Remo i w Rotterdamie" - zaznacza dziennik.